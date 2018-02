NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO DE PAGO ante el 1º Juzgado de Letras de Talca en causa ROL Nº1849-2015 Se presenta JOSE ANTONIO VARGAS GUANGUA, abogado, mandatario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. también Oriencoop Ltda., y demanda ejecutivamente a don LUIS ALBERTO ORELLANA FLORES, domiciliado en Pasaje Interior N° 286, Población calle Guadalupe N° 1085, de la Comuna de San Fernando, quien suscribió pagaré N°06-020-0013537-8 de 25 de Febrero de 2011, por $ 21.248.034.- , a la orden de Oriencoop Ltda., donde se obligó a pagar 71 cuotas sucesivas e iguales de $ 558.701.- donde se encuentran comprendidos los intereses de 1,89% mensual y con vencimiento cada una de dichas cuotas el día 20 de cada mes a contar de abril de 2011. En dicho pagaré se estipuló que en caso de mora o simple retado la tasa de interés se elevará al máximo que la Ley permita estipular para este tipo de operaciones de crédito, además de conceder la facultad de considerar exigible y de plazo vencido el total de la deuda, sin perjuicio del interés penal pactado. Es del caso indicar que el pagaré se encuentra impago desde la cuota 44 inclusive, correspondiente al día 20 de noviembre de 2014, motivo por el cual conforme a las menciones indicadas adeuda a $15.643.628, más los intereses moratorios. La firma se autorizó ante Notario, título tiene mérito ejecutivo, obligación es líquida, actualmente exigible y acción ejecutiva no ha prescrito. POR TANTO conforme a lo expuesto y artículos 254,434 N°4 y siguientes del Código de procedimiento Civl y la Ley 18.092; RUEGO A US., tener por deducida demanda ejecutiva en contra de don LUIS ALBERTO ORELLANA FLORES, acogerla en todas sus partes, ordenando se despache mandamiento de ejecución y embargo por la suma de $15.643.628.- más intereses moratotios pactados en el pagré de autos y se siga adelante con la ejecución hasta obtener entero y cumplido pago de lo adeudado, con expresa condenación en costas.- PRIMER OTROSI, Señala para traba embargo la Camioneta marca Toyota, modelo HI LUX D CAB, año 2004, número motor 2RZ3249516, Número chasis JTFEL426040011762, color rojo mica metálico, placa patente única XZ8032-1 quien designa como depositario provisional a propio ejecutado; SEGUNDO OTROSI: acompaña con conocimiento bajo apercibimiento artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil, pagaré ya individualizado que solicita sea guardado en custodia; TERCER OTROSI: Solicita exhorto Juzgado San Fernando; CUARTO OTROSI: Autorización tramitación por mano; QUINTO OTROSI: Acredita Personería; SEXTO OTROSI: Patrocinio y poder.- Tribunal Proveyó: Talca 26 de junio de 2015.- A lo principal por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese mandamiento por la suma de $ 15.643.628, más intereses y costas; PRIMER OTROSÍ: Téngase por señalado el bien a embargar: Al SEGUNDO OTROSI: téngase por acompañado los documentos, custódiese; TERCER y CUARTO OTROSÍES : como se pide exhórtese; QUINTO Y SEXTO OTROSÍES; Téngase presente. firmado Don Gerardo Favio Bernales Rojas Juez Titular y Juan Guillermo Montecinos Vergara, Secretario Subrogante.- MANDAMIENTO, Talca, veintiséis de Junio de dos mil quince . Requiérase a don(a) LUIS ALBERTO ORELLANA FLORES, domiciliado en Pasaje Interior N°286, Población Calle Guadalupe N°1085, San Fernando. Ordena despachar mandamiento, para que pague a COOP. DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE LTDA., la suma de $15.643.628, mas intereses y costas. No verificado el pago, trábese embargo sobre los bienes suficientes de la propiedad del deudor, los que quedarán en su poder en calidad de depositario provisional y bajo su responsabilidad legal Dicha especie quedará en poder del ejecutado, en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad legal. Firmado Don Gerardo Favio Bernales Rojas Juez Titular y Don Juan Montecinos Vergara, Secretario Subrogante.- Notificación por avisos y domicilio bajo apercibimiento, JOSE ANTONIO VARGAS GUANGUA solicita notificar demanda y requerir de pago mediante avisos extractados designando periódico en que deberán hacerse y número de ellas, conforme artículo 54 Código de Procedimiento Civil, Tribunal resuelve: Talca 29 de septiembre de 2017. Como se pide, mediante 3 avisos diario de la ciudad donde tengan domicilio demandado y por una vez en el Diario Oficial de la República, se apercibe a demandado fije domicilio dentro radio urbano, dentro tercero día, apercibimiento no hacerlo se le notificarán todas resoluciones estado diario. firmado Srta. Bárbara Andrea Cabello Parada Juez Subrogante y Juan Montecinos Vergara Secretario Subrogante.

