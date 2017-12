EXTRACTO REMATE

Ante el Juzgado de Letras de Pichilemu, en Juicio Especial Hipotecario "BANCO ESTADO DE CHILE con SOTO GALLARDO FABIOLA MAGALY", ROL C-138-2016, se rematará el inmueble de propiedad de doña FABIOLA MAGALY SOTO GALLARDO, inscrito a fojas 1000 N° 846 del Registro de Propiedades del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de PICHILEMU, que corresponde al lote cinco de manzana C, que es parte de las parcelas números Cuatro y Cinco del Grupo H, ubicada en ciudad y comuna de Pichilemu, provincia de Cardenal Caro, Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, que según Plano que se encuentra agregado Bajo el Número cuatrocientos Cincuenta y Uno, al final del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Píchilemu, correspondiente al año dos mil uno, tiene una superficie aproximada de ciento sesenta metros cuadrados, que deslinda; Al NORTE: en nueve como treinta y cuatro metros con Pasaje Uno; AL SUR: en nueve coma treinta y cuatro metros, con Lote Catorce de la Manzana C; AL ORIENTE, en diecisiete coma trece metros con Lote Seis de la Manzana C; y AL PONIENTE; en diecisiete coma trece metros con Lote Cuatro de la Manzana C; cuyo rol de avaluó fiscal es el 1185-5 de la comuna de Pichilemu. Remate será el jueves 18 De Enero del 2018, a las 12:00 horas en Secretaria del Tribunal, Mínimo posturas será la cantidad de $3.779.062 pesos. El precio se pagará al contado dentro de 3 días contados desde fecha subasta mediante consignación Cuenta Corriente Tribunal; para tener derecho a posturas día de subasta los interesados deberán presentar sólo vale vista orden del Tribunal, equivalente 10% mínimo fijado para la subasta. Demás antecedentes en Secretaría del Tribunal. Pichilemu, 20 de Diciembre de 2017.

María Eugenia Bernal Guerra

Secretaria Subrogante

22-26-27-28 dic.- J. González