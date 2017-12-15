REMATE JUDICIAL

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017, 17,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: AGROMAS con JIMÉNEZ", Rol C-1194-2015; "ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD con LUIS GUERRA CRUZAT Y CIA.", RIT P-948-2011; "AFP PLANVITAL con CASTAÑEDA, RIT P-3-2012 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA FORD AÑO 2013, MODELO RANGER XLT 4X4, INSCRIPCIÓN R.V.M. FCBS.54-8, COMBUSTIBLE DIESEL, STATION WAGON MARCA NISSAN AÑO 2003, MODELO PATHFINDER LUX 3,5 AUTOMÁTICO, INSCRIPCIÓN R.V.M. VG.9061-K, JUEGOS DE LIVING, JUEGO DE COMEDOR, TELEVISOR 21, COMPUTADOR, EQUIPOS DE MÚSICA,, IMPRESORAS, GONDOLA REFRIGERADA, MÁQUINAS DE EJERCICIOS ELIPTICA, Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: LUNES18 Y MARTES19 DE DICIEMBRE
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
15-19-20 dic.- F. Fuentes