SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 2017. 12,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVA ALAMEDA LTDA. con COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORTEZ LEÓN LEONEL E.I.R.L., ROL C-25195-2017 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA.
ESPECIES A REMATAR: STATION WAGON MARCA ZNA, AÑO 2014, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. GRVB.20; AUTOMÓVIL MARCA HYUNDAI MODELO ACCENT 1.5 GLS, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. NG.4363-7. REFRIGERADORES, TELEVISORES, LAVADORAS, BIBLIOTECAS, RACK, GENERADOR BAUKER, TAQUÍMETROS TEODOLITOS MÁQUINA DE EJERCICIOS ELÍPTICA, BOKSPRING 1 1/2 PLAZA Y OTRAS ESPECIES.
COMISION: 12%
PAGO CONTADO MEDIANTE VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
A LA VISTA: JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE OCTUBRE.
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MAFRTILLERO PÚBLICO. REGISTRO 456
CELULAR 992437687.
18-19-20 oct.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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