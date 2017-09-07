REMATE JUDICIAL

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 17,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: MELLA con LIZANA, Rol C-2.662 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con CORNEJO, Rol E-431-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA KIA MOTORS MODELO FRONTIER DC 2.5 CRDI MEC, AÑO 2015, INSCRIPCIÓN R.V.M. CZDL. 65-8; CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX SR D CAB 4 X 4 AÑO 2005, INSCRIPCIÓN R.V.M. YN. 8031-9, AMBOS VEHÍCULOS FUNCIONANDO, COMBUISTIBLE DIESEL.
A LA VISTA.-
COMISION: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
7 al 14 sept.- F. Fuentes
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 17,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: MELLA con LIZANA, Rol C-2.662 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con CORNEJO, Rol E-431-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA KIA MOTORS MODELO FRONTIER DC 2.5 CRDI MEC, AÑO 2015, INSCRIPCIÓN R.V.M. CZDL. 65-8; CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX SR D CAB 4 X 4 AÑO 2005, INSCRIPCIÓN R.V.M. YN. 8031-9, AMBOS VEHÍCULOS FUNCIONANDO, COMBUISTIBLE DIESEL.
A LA VISTA.-
COMISION: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
7 al 14 sept.- F. Fuentes