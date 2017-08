NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando se ha presentado la siguiente demanda el 11 de enero de 2017: BEATRIZ ACEVEDO BARAHONA, abogada, domiciliada en Cardenal Caro 752 departamento 302, comuna de San Fernando, en mi calidad de mandataria judicial por BANCO SANTANDER CHILE, sociedad anónima bancaria, representada legalmente por don Claudio Melandri Hinojosa en su calidad de gerente general, factor de comercio, cédula de identidad Nº 9.250.706-8, ambos domiciliados en calle Bandera N° 140, Santiago, interpongo demanda en juicio ejecutivo en contra de JOYCE ILANIT SAUL GOLUBOWICZ, ignoro profesión u oficio, domiciliado La Gloria 80 departamento 604 de Las Condes, Región Metropolitana. Banco Santander es dueño del pagaré nº 650026254307 suscrito el 28 de junio de 2016 por $24.648.000 valor que el demandado recibió en préstamo. El capital adeudado debía pagarse conjuntamente con los intereses, en 119 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $230.469 con vencimiento los días 12 de cada mes a contar del 12 de agosto de 2016 hasta el 12 de junio de 2026 más una última cuota por $230.511 con vencimiento el 13 de julio de 2026. Interés de 0,19% mensual vencido. En caso de mora o simple retardo, el interés se elevaría al interés máximo convencional. Se estableció cláusula de aceleración que permite al banco hacer efectivo el capital adeudado o el saldo pendiente y los intereses, en caso de mora o retardo en el pago de alguna cuota. Se dejó de pagar desde la cuota n° 2 que venció el 12 de septiembre de 2016, adeudando a mi mandante sólo por concepto de capital, la cantidad de $24.486.217 más intereses desde esa fecha y hasta la de pago. Mi representado hace exigible en forma anticipada el total de esta obligación, sólo a contar de la fecha de presentación de esta demanda. Encontrándose la firma del suscriptor autorizada por Notario Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, el pagaré tiene mérito ejecutivo. La deuda líquida, actualmente exigible y no prescrita, por lo que Banco Santander-Chile viene en hacer efectivo su derecho y en demandar el pago íntegro del crédito a través de este procedimiento ejecutivo. En el pagaré se prorrogó la competencia de los tribunales de San Fernando, lugar de suscripción y pago. POR TANTO, en mérito de lo expuesto, los documentos acompañados y artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, A S.S. PIDO: tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva en contra de JOYCE ILANIT SAUL GOLUBOWICZ, ya individualizado, ordenando se despache en su contra mandamiento de ejecución y embargo por un total de $24.486.217, por concepto de saldo de capital, más los reajustes, intereses convenidos, compensatorios y moratorios, hasta la fecha de pago efectivo, declarando en definitiva que debe seguirse adelante con la ejecución hasta hacer a mi representado pago del total de lo adeudado, con costas. PRIMER OTROSÍ. Bienes para la traba del embargo, todos los muebles e inmuebles, presentes o futuros, del deudor a quien designo depositario provisional, bajo su responsabilidad civil y criminal. SEGUNDO OTROSÍ. Acompaño el pagaré singularizado en lo principal. Solicito custodia. TERCER OTROSI. Mi personería para representar al Banco Santander Chile consta de escritura pública de 24 de agosto de 2016, Notaría Humberto Quezada Moreno que se acompaña con citación. CUARTO OTROSI. Solicito se exhorte al tribunal competente de Santiago. QUINTO OTROSÍ. En mi calidad de abogado habilitado, asumiré el patrocinio y actuaré personalmente en el presente juicio. San Fernando12 de enero de 2017, A lo principal: despáchese. Primer y quinto otrosí: téngase presente; Segundo otrosí: por acompañado pagaré bajo apercibimiento del nº3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, custódiese. Al tercer otrosí: téngase presente personería y por acompañada con citación; Al cuarto otrosí: no ha lugar por ahora. Sin perjuicio de aportar materialmente el título original en tres días hábiles, bajo apercibimiento de no continuar de pleno derecho la ejecución, si así no lo hiciere. Cuantía: $24.486.217. Resolvió Sandra Carolina Herrera Menares, Juez Subrogante. Certifico que con fecha 13 de enero se recibió pagaré nº 650026254307 por $24.648.000, custodiado bajo nº 26-2017. 14 de enero 2017. MANDAMIENTO. San Fernando, 12 enero de 2017. Un Ministro de Fe requerirá de pago a JOYCE ILANIT SAUL GOLUBOWICZ, ya individualizada en autos, para que el acto de intimación pague a BANCO SANTANDER CHILE S.A. o a quien sus derechos representen la cantidad de $24.486.217, por concepto de saldo de capital, más reajustes, intereses convenidos, compensatorios y moratorios, y costas.- No verificado el pago en el acto de intimación, trábese embargo en bienes suficientes del deudor, quedando estos en su poder en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad legal.- Rol C-25-2017. Juez Subrogante Secretaria Subrogante. SOLICITA NOTIFICACIÓN POR AVISOS. BEATRIZ ACEVEDO BARAHONA, por la demandante en el juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE CON SAÚL GOLUBOWICZ", rol C-25-2017, a SS. digo: No ha sido posible notificar personalmente al demandado en los tres domicilios que hemos aportado. El departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile, ha señalado que el demandado se encuentra en territorio nacional. De conformidad con el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, si el demandado es persona cuya residencia es difícil de determinar, podrá hacerse la notificación por medio de avisos. Solicito se ordene la notificación por avisos para que un extracto de la demanda sea publicado por tres veces en el Diario Sexta Región de San Fernando y una vez en el Diario Oficial. San Fernando 10 de julio de 2017. De conformidad con el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese la demanda y su proveído, a doña JOYCE ILANIT SAUL GOLUBOWICZ, mediante avisos redcatados en extractos por la Secretaria del tribunal. Publíquese por tres veces consecutivas en el Diario Sexta Región de esta ciudad y por una sola ves en Diario Oficial. José Miguel Valenzuela Morales Juez del Segundo Juzgado de Letras de San Fernando. En este acto, se requiere de pago.

29-30-31 ago.- 1 sept.- B. Acevedo