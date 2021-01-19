REMATE CONCURSAL

SABADO 23 DE ENERO DE 2021, 12,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. DEUDOR: JOSE LUIS PIÑA PEÑA. CAUSA ROL C-966-2020 PRIMER JUZGADO DE SANTA CRUZ. LIQUIDADOR CONCURSAL: CHRISTIAN ANTONY OLGUIN JULIO.
ESPECIES A REMATAR: FURGON MARCA RENAULT, MODELO KANGOO, AÑO 2009, DIESEL, PPU. CBDZ.22, FUNCIONANDO, VALOR MINIMO $ 750.000. MOTOBOMBA MARCA HONDA 2 PULGADAS; 2 TROMPOS DE VOLTEO 140 LTS.; 4 SIERRAS CIRCULAR; 3 ESMERILES ANGULAR; MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSH, NOMBA DE ESPALDA MARCA OSLO; PLACA COMPACTADORA; COMPRESOR 125 LIBRAS; 2 VENTILADORES; TAMBOR CON PRIMER ASFALTICO; MAQUINA DE NIVELES; NOTEBOX TOSHIBA; MINICOMPONENTE MARCA MONSTER; HORNO ELECTRICO.
COMISION: 7% MAS I.V.A.
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
A LA VISTA: MIERCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE ENERO
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO CONCURSAL
CELULAR: 992437687.
19-20-21-22 ene.- F. Fuentes