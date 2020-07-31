REMATE JUDICIAL

SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2020, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
CAUSA: "FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con JAÑA", Rol C-6.948-2019 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA.
ESPECIE A REMATAR: CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO NAVARA SE D CAB TURBO 4X4 2.5., AÑO 2012, COLOR ROJO INTENSO, PPU FBBT.24, FUNCIONANDO. MINIMO $ 4.500.000.
PARA PARTICIPAR EN EL REMATE INTERESADOS DEBERAN RENDIR GARANTIA DE $ 1.000.000 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O VALE VISTA. LAS GARANTIAS SE RECIBEN HASTA LAS 11,00 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO.
AL REMATE PODRAN INGRESAR SOLO QUIENES HAYAN DEPOSITADO LA GARANTIA, SOLO UNA PERSONA. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN USAR MASCARILLA.
A LA VISTA: JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE AGOSTO DE 10.30 A 13.30Y DE 16,00 A 18,30 HORAS.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
31 jl.- 4-5-6-7 ago.- F. Fuentes
SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2020, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
CAUSA: "FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con JAÑA", Rol C-6.948-2019 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA.
ESPECIE A REMATAR: CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO NAVARA SE D CAB TURBO 4X4 2.5., AÑO 2012, COLOR ROJO INTENSO, PPU FBBT.24, FUNCIONANDO. MINIMO $ 4.500.000.
PARA PARTICIPAR EN EL REMATE INTERESADOS DEBERAN RENDIR GARANTIA DE $ 1.000.000 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O VALE VISTA. LAS GARANTIAS SE RECIBEN HASTA LAS 11,00 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO.
AL REMATE PODRAN INGRESAR SOLO QUIENES HAYAN DEPOSITADO LA GARANTIA, SOLO UNA PERSONA. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN USAR MASCARILLA.
A LA VISTA: JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE AGOSTO DE 10.30 A 13.30Y DE 16,00 A 18,30 HORAS.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
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31 jl.- 4-5-6-7 ago.- F. Fuentes