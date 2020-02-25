REMATE JUDICIAL

SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
CAUSA: "HINOJOSA con ROJAS", Rol C-25-2019 DEL JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA DE SAN VICENTE.
ESPECIE A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA SSANGYONG, MODELO TIVOLI 1.6 AUT., AÑO 2016, COLOR GRIS GRAFITO, FUNCIONANDO, CON 66.886 KILÓMETROS RECORRIDOS, EN BUEN ESTADO; Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 26, JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE FEBRERO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
25-26-27-28 feb.- F. Fuentes