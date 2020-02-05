SÁBADO 08 DE FEBRERO DE 2020 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
CAUSA: "PEREIRA con DÍAZ", Rol C-1128-2016 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "LIRA con CARREÑO", Rol 693-2018 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA SUZUKI MODELO ALTO GL HB 800 CC, AÑO 2016, COLOR ROJO PERLADO, PPU HTFB.53-K. JUEGOS DE LIVING, REFRIGERADORES, CLOSET 6 PUERTAS, RACK TIPO BIBLIOTECA, BUFFETTE, FUTTON, SOFA CAMA, MICROONDAS, HORNO ELÉCTRICO, COLCHÓN 2 PLAZAS, BICICLETA MONTAÑA, MESA DE CENTRO, COCINA A LEÑA, LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE, CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA, LAVADORA, PLASMAS MARCAS LG - SAMSUNG - RECCO - MASTER G, MAQUINAS DE COSER, COMEDOR 6 SILLAS, Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 06 Y VIERNES 07 DEFEBRERO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
5-6-7 feb.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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