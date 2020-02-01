REMATE JUDICIAL

MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2020 12,00 HORAS.
EN CALLE LA TROYA 1390. SAN FERNANDO.
CAUSA: "CESPEDES con RIQUELME", Rol C-26.200-2008 DEL SEGUNDO JUZGADO DE SAN FERNANDO.
ESPECIE A REMATAR: BUS MARCA MERCEDES BENZ MODELO LO 915, AÑO 2005, COLOR VERDE, PPU YB.7612-9.
A LA VISTA: MARTES 04 DEFEBRERO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
1-4-5 feb.- F. Fuentes