REMATE JUDICIAL

Avisos Legales
Tipo de Letra

SABADO 21 DE DICIEMBRE  DE 2019  12,00 HORAS.

EN CALLE CALDIVIA N° 333.  SAN FERNANDO.

CAUSAS: “PEREIRA PEREIRA PAULO con DIAZ VASQUEZ LEOPOLDO”, Rol  C-1128-2016 DEL  PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO; “LIRA con CARREÑO” Rol 693-18 LV, Rol 8672-19 MM, Rol 12.443 MN, Rol 13.902 MN, Rol  10.052 MN del JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.

ESPECIES  A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA SUZUKI  MODELO  ALTO GL HB 800 CC, AÑO 2016, COLOR ROJO PERLADO, CHOCADO; MOTO MARCA HONDA AÑO 2014, MODELO CGX 125 WH SIN INSCRIPCION;  BICICLETAS; REFRIGERADORES; LAVADORA; CLOSSET; RACK DE MADERA; JUEGO DE LIVING; SOFA, BERGERE; ESCRITORIOS; MAQUINAS DE COSER; MICROONDAS; HORNO ELECTRICO; EQUIPOS DE MUSICA; FUTON;  LCD MARCAS MASTER G- SAMSUNG- RECCO; COMEDOR; Y OTRAS ESPECIES.

A LA VISTA: JUEVES 19  Y VIERNES 20 DE DICIEMBRE.

COMISION: 12% IVA INCLUIDO

PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA

FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES

MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL

REGISTRO 456. CELULAR 992437687