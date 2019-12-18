REMATE JUDICIAL

SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE CALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO.
CAUSAS: “PEREIRA PEREIRA PAULO con DIAZ VASQUEZ LEOPOLDO”, Rol C-1128-2016 DEL PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO; “LIRA con CARREÑO” Rol 693-18 LV, Rol 8672-19 MM, Rol 12.443 MN, Rol 13.902 MN, Rol 10.052 MN del JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA SUZUKI MODELO ALTO GL HB 800 CC, AÑO 2016, COLOR ROJO PERLADO, CHOCADO; MOTO MARCA HONDA AÑO 2014, MODELO CGX 125 WH SIN INSCRIPCION; BICICLETAS; REFRIGERADORES; LAVADORA; CLOSSET; RACK DE MADERA; JUEGO DE LIVING; SOFA, BERGERE; ESCRITORIOS; MAQUINAS DE COSER; MICROONDAS; HORNO ELECTRICO; EQUIPOS DE MUSICA; FUTON; LCD MARCAS MASTER G- SAMSUNG- RECCO; COMEDOR; Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE DICIEMBRE.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687