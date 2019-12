CONVOCATORIA ABIERTA A INTERESADOS EN OFERTAR TERRENOS PARA LA HABILITACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL

BASES GENERALES

1.-Convocatoria:

El crecimiento y expansión de San Fernando ha llevado a la necesidad de renovar la infraestructura destinada al cementerio con que contaba la comuna, ya que su histórico camposanto está llegando al fin de su vida útil. Por ello, se requiere de un terreno para el funcionamiento futuro de este cementerio acorde con las necesidades y reglamentaciones vigentes, razón por la cual se ha decido efectuar esta convocatoria abierta y publica, para que quienes estén interesados, puedan proponer terrenos susceptibles a ser comprados con este fin por el municipio.

Debido a que los terrenos en cuestión requieren de la aprobación técnica de diversos organismos públicos, como requisito básico y previo, esta convocatoria no implica una obligación de compra, sino que permitirá al Municipio conocer la oferta de terrenos para este fin en la comuna y organizar la postulación a recursos para la adquisición de ellos, ya sea con financiamiento propio o de fuentes externas.

2.-Descripción:

Los interesados deberán hacer llegar sus propuestas dirigidas en un sobre cerrado e ingresado en la Oficina de Partes de la Municipalidad, en la siguiente dirección: Dirección de Planificación Comunal (SECPLA), Carampangue 865 San Fernando.

3.-Características Técnicas de la Oferta:

Las propuestas deberán contener los siguientes elementos:

- Carta dirigida al Alcalde de la comuna señalando la disposición a vender terreno de su propiedad, indicando el total de metros cuadrados ofertados y su valor unitario (por c/metro cuadrado) expresado en UF a la fecha actual.

- Plano simple (Google Earth) o croquis donde se indique el emplazamiento del terreno.

- Certificado de Deuda emitido por Tesorería General de la República.

- Certificado de Dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces, de los 10 últimos años.

- Superficie mínima a ofertar, 5 Há.

- El acceso al predio a través de un Bien Nacional de Uso Público (calle pública), con un ancho mínimo de 15 mts.

- Debe contar con factibilidad de Agua Potable.

- Debe contar con factibilidad Eléctrica.

- No debe emplazarse en una zona o área de riesgo.

- Los terrenos deben ser parejos y su pendiente no exceder de un 20%.

* En el reverso del sobre, deberá indicarse los datos del remitente o propietario y su dirección, teléfono o correo electrónico para ubicarlo.



4.-Procedimiento:



El Municipio recepcionará los sobres y constituirá una Comisión Técnica encargada de analizar los antecedentes, para lo cual solicitará la asesoría del Departamento Jurídico a efectos de estudios de título.

Esta Comisión estará formada por el Director de Planificación, quien la presidirá; el Director de Finanzas y el Director de Obras Municipales, más la asesoría del Asesor Urbanístico y del Asesor Jurídico Municipal.

Analizadas cada una de las Ofertas, la comisión confeccionará una lista corta de los terrenos de interés, y sus precios, lo cual será comunicada a la Comisión de Planificación del Concejo Municipal para analizar si es conveniente alguna de las ofertas y si la alternativa de compra requiere el financiamiento con recursos propios o recursos externos según sea el caso.

5.-Condiciones de la Convocatoria:

* El Municipio declara no estar obligado a comprar los terrenos ofertados, solo en caso de haber interés y de que la Comisión Técnica así lo determine, con la aprobación de las autoridades respectivas (Alcalde y Concejo Municipal), podrá firmar una Declaración de Intenciones para materializar la compra, en un calendario que se definirá con los propietarios según la fuente de financiamiento que se emplee para gestionar los recursos y comprar.

* El oferente deberá declarar su compromiso de no vender a terceros por lo menos en 5 meses, una vez que haya enviado su oferta de manera que sea posible el estudio de título y la gestión de financiamiento para la compra.

* Una vez que se haya confeccionado la lista corta de propiedades de interés, el propietario debe autorizar al Municipio para que este envíe un Tasador, a fin de que este determine el valor de la propiedad como punto de referencia en función del valor comercial que le asigne el propietario.

* La presente convocatoria tiene como propósito confeccionar un catastro de terrenos disponibles y no tiene el carácter de licitación pública, ni establece obligación alguna para el presupuesto municipal.



6.-Consultas.



Dirigirlas por escrito al Secretario Comunal de Planificación de San Fernando, Sr. Hernán Carrillo, en su correo electrónico hernan.carrillo@munisanfernando.com. Las consultas solo se aceptarán por escrito, no atendiéndose en forma individual a potenciales oferentes.

7.-Plazos.



Las ofertas se recibirán desde el 09 y hasta el 20 de diciembre del 2019, ambas fechas inclusive en la Oficina de Partes del Municipio, desde las 8:30 a 14:00 hrs., de lunes a viernes.

Atte.

LUIS BERWART ARAYA

ALCALDE

SAN FERNANDO, DICIEMBRE DEL 2019

