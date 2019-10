Manuel Jofré Berríos, un Quijote por Colchagua

LibreArte entrega sus condolencias a su familia y amigos, en nombre de los escritores, Instituciones, alumnos, profesores y las personas que lo conocieron y compartieron en San Fernando y Chimbarongo. Es una irreparable pérdida para la literatura nacional que nos ha sorprendido, así es la llegada de la muerte, una visita ingrata que nadie desea recibir. Gracias Manuel por tu generosidad y disposición a participar y colaborar con los escritores locales. Tu amigo, el inmortal Nicanor Parra te espera para comprobar juntos su singular frase: "VOY Y VUELVO".

Manuel Jofré visitó la ciudad de San Fernando en dos ocasiones:

1.- Para el Evento: "Poesía San Fernando 2018". (21 al 23 de marzo) donde participó de las siguientes actividades:

* 21 de marzo

* Punto de Prensa en la Casa de La Cultura.

* Almuerzo de camaradería en la casa de la poeta Olga Aguilera Bustamante (Cuesta Lo González).

* Inauguración en El Centro Cultural donde ofreció a los presentes su magistral Ponencia: "La poesía, el poeta y el poema".

* En una mesa de lectura con los siguientes poetas: Elina Torres Verdugo, Roberto Maruri Ampuero, Angélica Candia Osorio, Cristian Cruz, Vylma Rosales, Hank Ravello y Alan Alfaro.

* 22 de marzo

* Visita a Casa Fundacional Lircunlauta.

* Conferencia Parriana en la Biblioteca Pública Municipal.

2.- Para el Evento: "San Fernando Literario 2018". (03 al 06 de septiembre), donde participó de las siguientes actividades:

* 03 de septiembre (San Fernando)

* Punto de Prensa en La Casa de La Cultura.

* Visita al Diario Sexta Región.

* En una mesa de lectura con los siguientes poetas: Rodolfo de los

Reyes, Carmen Laborde, Julio Gálvez Barraza, Felipe Rodríguez Cerda, Nury

Larco, Ulises Mora, Carmen Berenguer, Juan Cameron, Juan Gabriel Araya.

* Recibe libros y Certificado de Participación del Centro de Extensión Cultural LibreArte, y Galvano Municipal por su destacada y dilatada Trayectoria Literaria, de manos del Core Gerardo Contreras Jorquera.

* 04 de septiembre (San Fernando)

* Liceo Eduardo Charme (Charla Parriana) Acompaña Carolina Díaz/Sergio Esteban Marín)

* Circuito Escritores Locales (visita a las casas de José Vargas Badilla, Archibaldo Morales, Olegario Lazo Baeza y Enrique Neiman)

* 05 de septiembre (Chimbarongo)

* Biblioteca Pública. Charla Parriana para 40 alumnos del Complejo Educacional de Chimbarongo.

* Visita Parroquia San José.

* Lecturas en Presentación "San Fernando Literario". Biblioteca Pública.

* Manuel Jofré Berrios

* Profesor de Castellano (Universidad de Chile), Master of Arts (Carleton University) y Doctor of Philosophy (University of Toronto) Ha publicado más de 120 artículos especializados dentro y fuera de Chile en el período 1972-2017. Ha realizado investigaciones formales y financiadas en Canadá, Estados Unidos y Chile.

* ha dirigido numerosas tesis doctorales y de magister, y realizado docencia universitaria (más de 200 cursos) sobre cultura, literatura latinoamericana y universal, estética, semiótica, teoría literaria, comunicaciones, literatura chilena, lenguaje, historia y filosofía.

* Sus libros de poesía son 4: Historia natural, Cabos sueltos/Canadian Poems, Balas perdidas y Yo no soy quien. Sobre poesía chilena ha publicado 8 libros: Pablo Neruda: Residencia en la tierra, En el ojo del huracán, Neruda-de Rokha: La escritura total, Pateando piedras, Pablo Neruda: De los mitos y el ser americano, Pablo Neruda: Hombre del sur, poeta americano, chileno del mundo; Nicanor Parra: Figura del Bicentenario y Parrafadas: Nicanor Parra, poeta del Bicentenario.

* Ha publicado dos novelas: "Te habría dicho que si", año 2014 y "Voy a ti", 2016.

* Sobre teoría literaria y cultural dio a conocer 9 libros.

* También ha publicado recientemente 5 libros sobre cultura y literatura chilena.

* Ha dictado conferencias en Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Polonia, Suecia, México, Cuba, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y Chile.

* Premio ILCH Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2018, en el 45 Simposio Internacional de Literatura./

Jorge Albornoz