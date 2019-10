Investigadora UOH realiza pasantía sobre tributación ambiental en España

La Investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Dra. María Pilar Navarro Schiappacasse, realizó recientemente una estancia de un mes de investigación en la Universidad de Barcelona, España, donde estudió el estado actual de la tributación ambiental.

"Trabajé básicamente buscando información en esa línea, que en Chile es un tema muy novedoso y que aún no se ha tratado en profundidad, por lo tanto, la bibliografía es escasa y no hay mucho recurso a la literatura comparada. Mientras que en Europa la tributación ambiental se viene desarrollando desde los años 80´s, en nuestro país recién atrajo interés en el año 2014, cuando se creó un tributo ambiental que busca grabar emisiones al aire de ciertos contaminantes producidos por fuentes fijas, en concreto, por calderas y turbinas, y además se estableció un impuesto que somete a gravamen las emisiones de los automóviles nuevos", explicó la Dra. Navarro.

Durante su estadía en España, la Dra. Navarro trabajó con el investigador Dr. Luis Manuel Alonso González, catedrático de Universidad de Barcelona y con el Dr. José Andrés Rozas Valdés, profesor titular de la misma institución. Ambos profesionales son expertos en Derecho Financiero y Tributario. "Esta pasantía me permitió generar nuevas redes con profesores del área; obtener información no sólo de tributación ambiental sino también de temas tributarios que hoy están en boga en Chile y también me entregó la posibilidad de trabajar y finalizar dos nuevos papers", comentó la investigadora UOH.

Además, la Dra. Navarro fue invitada a exponer en el seminario de derecho tributario "Tecnología y Fiscalidad en el Siglo XXI", donde periódicamente presentan los profesores de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona e investigadores de otras casas de estudio de España y el mundo.

En la ocasión, la investigadora UOH exhibió su trabajo: "La sanción chilena en los supuestos de elusión fiscal", donde conversó sobre los antecedentes del establecimiento de una Norma General Antielusión y una sanción asociada en Chile; la estructura dogmática del ilícito del art. 100 bis del Código Tributario chileno y los problemas de carácter sistemáticos que en éste se presentan. "Básicamente, expuse por qué se incorporaron al ordenamiento estas normas, qué era lo que establecían y cuáles eran los problemas que surgían, desde una mirada integral al derecho desde estas reglas, cómo se insertaban al sistema y que tensiones generaban", declaró la Dra. Navarro.

Sobre la relevancia de realizar esta pasantía, financiada por la Universidad de O´Higgins, la Dra. Navarro enfatizó que "Es muy positivo que la UOH genere estas instancias en las que investigadores chilenos pueden crear lazos internacionales, tener la posibilidad de exponer fuera, pero además buscar información porque, por ejemplo, en mí área es muy difícil hacer algún tipo de aporte académico sin tener bases sólidas respecto de las cuales comenzar a investigar"./