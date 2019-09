Comparto el quinto reportaje del Proyecto: "San Fernando Literario", en esta ocasión corresponde al destacado poeta Luis Faúndez Roa (Lufaro).

BIOGRAFÍA:

* Nace en Cañete. Provincia de Arauco. El 15 de enero de (1939).

* Realizó sus estudios primarios y humanísticos en su ciudad natal.

* Profesor Normalista. Universidad de Concepción (1962).

* Licenciado en Educación. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (1996).

* Diplomado en Economía de la Educación (1998).

* Su docencia la ha realizado en Escuelas Primarias (Básicas), Liceos, Instituto Comercial, AIEP.

* Ha participado en Encuentros Literarios a nivel Regional y Nacional.

* Ha escrito la Biografía de Miguel Ángel Aguilera (1988).

Sus textos han sido publicados en:

* Periódico La Voz de Arauco. Cañete.

* Revista Esperanza. Comisión de Derechos Humanos. Filial San Fernando.

* Trípticos.

* Revista Fragua. Grupo Literario Fragua. San Fernando.

* Antología Poética. "Entre Espuelas y Camelias". Centro de Extensión Cultural LibreArte. Editorial América. San Fernando (2015).

* Villa de San Fernando de Tinguiririca / Poesía Patrimonial. Centro de Extensión Cultural LibreArte (2016).

Premios a Nivel Escritores:

* Concurso Literario de Poesía en Homenaje al Día del Profesor (Provincia de Colchagua). 2° Lugar (2009).

* Poesía. Mención Honrosa. Regional (2010).

* Poesía. Primer Lugar. Regional (2012).

* Cuento Corto. Primer Lugar. Regional (2013).

A MANERA DE PRESENTACIÓN

Luis Aroldo Faúndez Roa me llamo / con nombres y apellidos / en Cañete he nacido / allí fui estudiante y / más tarde profesor.

En Concepción vendedor / detrás de un gran mostrador / también mensajero de buenas y malas noticias / las que entregaba de prisa.

He vivido muchas vidas y / trabajado en muchos laburos / zapatero remendón / ayudante agrimensor / tarjador en frigorífico / hacedor de carteras / anillos, cruces y / otros embelecos.

Suplementero / técnico en radio y televisión / gestor de proyectos / y con orgullo profesor.

Me gusta la poesía / y mucho más recitar / todo es un gustar / creo que con gran pasión / y entrego con gran vigor.

Me gusta mucho leer / los puzles, chistes y anécdotas.

He sido un gran vividor / bohemio y enamorado.

Nadita mal lo he pasado / pese a mis desventuras / formadoras de mis levaduras / y de mi existencia humana: / carcelazos, encierros, relegaciones / torturas, exoneraciones, separaciones. / Complementos de mi vivir.

Dirigente estudiantil / gremialista / pobladores / apoderados / profesores / derechos humanos / escritores y/de otras organizaciones.

Y aquí me tienen ustedes / narrando algo de mi vivir / de mi multifacético existir / derramado en estas páginas / que los invito a leer.

Y al despedirme os digo / que soy alegre, sencillo / dicharachero y generoso.

Lufaro es mi seudónimo / que tengo como poeta.

Chito me dicen en Cañete. En San Fernando profesor.

Gracias... y pido a Ud. leer estos tópicos con atención.

Publica en SAN FERNANDO LITERARIO su libro: "Desde mis vivencias y otros decires".

Jorge Albornoz Figueroa

Presidente Centro de Extensión

Cultural LibreArte

De San Fernando