31 Minutos hace cantar a grandes y chicos en evento Música Maestro de CChC

Los asistentes pudieron cantar clásicos como "Mi muñeca me habló", "Nunca me he sacado un siete" y "Yo nunca vi televisión", además de una puesta en escena que hizo bailar a grandes y chicos, permitió que el paso del tiempo no hiciera mella entre los fieles seguidores de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Guaripolo y compañía.

Esta actividad, organizada por la Corporación Cultural de la Cámara, busca que "Los trabajadores de la construcción y sus familias disfruten de un evento de primer nivel, denominado Música Maestro, que cada año acerca a distintas partes del país, grupos musicales de interés masivo. La CChC además entrega beneficios en las áreas de formación, vivienda, salud y bienestar, donde se enmarca esta actividad", afirmó José Luis Saffirio, presidente CChC Rancagua.

El Show

La historia comienza con la estrella televisiva Tulio Triviño en estado de absoluta depresión. El éxito, la fama y el dinero no son suficientes para levantar su ánimo. Pero, sus compañeros tienen la respuesta: Un Homenaje. Es así cómo se organiza un show tributo en su honor. Todo parece ir sobre ruedas cuando un ataque de pánico afecta a Tulio y amenaza con arruinar el espectáculo.

Cerca de dos horas estuvieron en el escenario, oportunidad que sirvió para ver en escena a uno de los montajes más llamativos de los últimos años gracias a la música en vivo liderada por los hermanos Ilabaca, Felipe y Pablo -fundadores de Chancho en Piedra-, quienes se complementaron a la perfección con las voces de Jani Dueñas, el teclado de Camilo Salinas -colaborador de agrupaciones como Inti Illimani y Los Pettinellis-, y el resto de la banda, y que contó con la animación de Sergio Lagos./

