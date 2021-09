HISTORIA DE UN RÉCORD MUNDIAL de canciones de un solo autor

He tenido la suerte, toda mi vida, de ser amigo de Jorge Aravena Llanca, el polifacético Hijo Ilustre de Pichilemu, músico, compositor, fotógrafo, escritor e historiador, quien fuera profesor de la Universidad de Chile Sede Chillán, y de Literatura Latinoamericana en La Universidad Libre de Berlín, Alemania. En la ciudad balneario, Capital Mundial del Surf, la faceta más conocida de su persona es la de "Compositor e Intérprete" ya que ha grabado y difundido muchas canciones dedicadas a Pichilemu y sus alrededores, además de cuatro libros escritos sobre la Identidad y el Patrimonio del balneario, y los habitantes de las zonas aledañas a la Capital de la Provincia del Cardenal José María Caro. En un correo le sugerí hace poco, alegremente: "Debieras escribir sobre tus ancestros en Ciruelos, así puedes ir completando las reseñas de tus cantos, solo tienes las 18 primeras en tu libro, "Historia de las Canciones a Pichilemu" y ahora son más de 70".

Se me ocurrió buscar cuántas canciones podrían existir, dedicadas a alguna ciudad famosa de un solo país en el mundo entero. Di con una recopilación para Nueva York de EE.UU. que tiene 40 títulos a su haber, pero de variados autores. "Tienes un récord mundial", le dije. A lo que él me respondió "Escribe un artículo de esto, no había pensado en algo así, es otro mérito para Pichilemu".

Al seguir buscando otras ciudades del mundo, con una cantidad apreciable de canciones a su nombre, y, sobre todo, tantas de un solo autor, encontramos que Buenos Aires tiene más de 100, pero de variadísimos autores. En Madrid, encontramos 20 de diversos autores.

En Chile ninguna ciudad tiene tantas. Además, nadie ha hecho un compendio, aunque haciendo memoria encontramos algunas también de diversos autores. En Brasil buscamos para Río de Janeiro y podrían acercarse a las mil, no están listadas, En cada página que visitamos encontramos muchas, de muchos autores.

Están próximos a cumplirse 10 años desde que se grabaron estas 70 canciones, en un enorme esfuerzo magnetofónico, que estuvo a nuestro cargo, cuyo lanzamiento oficial se hizo en Pichilemu en marzo del 2012, gracias al aporte financiero, como productores, del Profesor Alfonso Aravena González y su familia, para la edición de 100 set de 4 CDs -400 discos en total-, los que se han distribuido por toda la provincia. Destacamos además la difusión desinteresada de muchos Pichileminos, a la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, radios, televisora, comercios, biblioteca, diarios digitales, escuelas y mencionaremos, entre muchos, a Jeanette González, Washington Saldías, Jorge Nasser de la Radio Entre Olas, la Radio Isla, Jorge Vargas González de Somos Pichilemu, Carlos Leiva, a Patricia Becerra y al ex alcalde Roberto Córdova. E insistimos, al principal Alfonso Aravena González y familia.

Lejos estamos de haber terminado el trabajo. Se está viendo la posibilidad de una reedición de esta magna obra en formatos más actuales; la ampliación del libro; rescatar un canto no incluido y seguir subiendo a YouTube los videos que hemos hecho en estos 10 años y los que seguiremos realizando. Todo por el descubrimiento del Récord de tener la mayoría de canciones dedicadas, por un solo autor, a una ciudad: merecidamente a Pichilemu.

Dejamos a continuación los 4 discos con sus respectivos índices de canciones. Legado Patrimonial de Jorge Aravena Llanca a la identidad musical de todos los Pichileminos.

1.- CD.

PICHILEMU PATRIMONIO DEL MAR

1 Pichilemu patrimonio del mar.- 2 Juan Gómez de Almagro.-- 3 El pueblo de Ciruelos 4 Vicente Benavides.- 5 Daniel Ortúzar.- 6 José María Caro Martínez.- 7 El primer Carabinero de Pichilemu.- 8 El Pueblo de Viudas.- 9 Cáhuil pueblo de los Llanca.- 10 El Puerto de Pichilemu.- 11 Agustín Ross.- 12 El Ferrocarril de Pichilemu.- 13 El Párroco Orozimbo Fuenzalida.- 14 Tanumé en Pichilemu.- 15 Die Von Unger.- 16 Los Alcaldes de Pichilemu 1ª.- 17 Los Alcaldes de Pichilemu 2ª.- 18 Los Alcaldes de Pichilemu 3ª.-

2.- CD.

QUIERO VOLVER A PICHILEMU

1 Quiero volver a Pichilemu.- 2 Corazón pichilemino.- 3 Canción para el Macaya.- 4 Estrella de soledad.- 5 Noches de Pichilemu.- 6 Violeta Parra.- 7 A Machalí.- 8 A Rancagua.- 9 Invierno cruel (Hugo Díaz Girón).- 10 Pichilemu me está esperando.- 11 ¿Cuándo regresaremos a Pichilemu?.- 12 Los pescadores de Pichilemu.- 13 Christiane meine deutsche Frau.- 14 Antonia meine Deutsche Tochter.- 15 Un pichilemino en Llanca de España.- 16 Antonia, ella, eres tú.- 17 Mi tío Filomeno Morales.- 18 El Cardenal José María Caro.-

3.- CD.

PICHILEMU ES NUESTRO TESORO

1 Pichilemu es nuestro tesoro. - 2 Oscar Castro foto sepia.- 3 Ramón Navarro.- 4 Punta de Lobos.- 5 Pichilemina hermosa.- 6 Biografía de Pichilemu.- 7 Cahuil.- 8 Cabrita Pichilemina.- 9 Los Amores del Pichi-Lem.- 10 Pescadores a la mar.- 11 El Infiernillo.- 12 La habanera perdida.- 13 La guitarra de Ismael Carrasco.- 14 El Mar de Pichilemu.- 15 Yo soy un Pichilemino feliz.- 16 Toponimia de Pichilemu.- 17 Gracias al Sol de Pichilemu .- 18 Las estaciones del tren a Pichilemu.-

4.- CD.

PICHILEMU ES UN AMOR DEFINITIVO

1 Pichilemu es un Amor definitivo. - 2 Las Madres de Pichilemu. - 3 José Arraño Acevedo.- 4 Las siete Llancas.- 5 Algo mío quedó en Pichilemu.- 6 El primer Amor fue en Pichilemu.- 7 El Sol de Pichilemu.- 8 El Vino de los Pichileminos.- 9 Los maremotos de Pichilemu.- 10 Pichilemu corazón de Chile.- 11 María Eugenia.- 12 Nuestros Promaucaes.- 13 Las Olas Pichileminas.- 14 El amor de los Pichileminos.- 15 Si alguien pregunta por mí.-

Dejamos abierta la invitación a seguir acrecentando este patrimonio, con las composiciones de todos quienes le han cantado a Pichilemu y sus alrededores. Son numerosísimos los grupos musicales de carácter folklórico que tiene Pichilemu, entre ellos la agrupación de Patricia Becerra, reconocida en toda la Región, los grupos: Petrel, Voces costinas y Caucahue, y la del solista y compositor Pedro Pablo Pavez Caro, y especialmente la voz de Jorge Vargas González, gran divulgador radial del Patrimonio de Pichilemu a través de su Emisora SOMOS PICHILEMU.

Esperamos que alguien nos colabore y nos proporcione los nombres de otros compositores de Pichilemu, que sabemos son muchos, como: Ponciano Meléndez con "Recuerdo de Pichilemu", y Hugo Díaz Girón y su notable Vals "Invierno cruel", pero, por el tiempo y la distancia, ignoramos más nombres y el de sus composiciones. Les esperamos para incorporar esos títulos a este RÉCORD que ostenta la ciudad de Pichilemu.

"Si alguien pregunta por mí, digan que en Pichilemu estoy, con mi guitarra en la playa, ardiendo en una canción". (J.A.Ll.)

Mario Carvajal Bunster.

Santiago 20 de septiembre de 2021.