¿Qué significa ser candidato?

Como en todas las circunstancias de la vida uno debe ser coherente con lo que piensa, dice y hace, y estas particularidades personales hacen de un ser humanos algo único y especial.

No puedo definir qué es lo primordial en otras personas, y qué los motiva a presentarse a una elección popular.

En lo personal lo que me impulsó a ser candidata a Core, es mi pasión por la equidad social, la política, que para mí es un medio para cambiar las cosas, y no el fin último de mis aspiraciones, soy una convencida que debemos estar siempre cumpliendo un rol activo en la sociedad, para generar los cambios que se necesitan, para mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes.

Hoy en día con la desafección ciudadana hacia los políticos, hace imperativo que tomemos desafíos, que nos enfrentemos a nuestros miedos, prejuicios y demás pensamientos negativos, que nos hacen estar descansando en un sitio de confort, ya que les traspasamos la responsabilidad a otros para nos guíen.

Voy de candidata, porque siento que es un deber, más que por salir en los medios o ser una figura pública, me corresponde ser solidaria con los que convivo, pienso que tengo una responsabilidad inherente a mi trabajo político, y porque además no solo mi mente me lo indica, sino que mi corazón me lo exige.

Luz María Iriarte Donoso