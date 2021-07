Educación Cívica en Diario Sexta Región: Las Primarias Presidenciales, con qué te encontrarás el día de la elección

Como habíamos dicho, los Partidos Políticos deciden si se presentan o no a Elecciones Primarias, y además deciden quién puede votar en esas elecciones, si, efectivamente ellos deciden.

Claro que esa decisión debe ser de acuerdo con algunas alternativas que la propia Ley de Primarias les entrega.

Cinco son las alternativas que existen para elegir quienes podrán votar en las elecciones primarias:

Primera alternativa: Sólo los afiliados al partido habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.

Segunda alternativa: Sólo los afiliados al partido, e independientes sin afiliación política, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.

Tercera alternativa: Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.

Cuarta alternativa: Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.

Quinta alternativa: Todos los electores habilitados para sufragar.

Para la elección del Domingo 18 de julio de 2021, ambos pactos optaron por la CUARTA ALTERNATIVA, es decir, podrán sufragar sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.

Esto significa que, si tú no eres afiliado a ningún partido político, podrás sufragar, también si eres afiliado a alguno de los partidos que participan en la primaria, podrás sufragar.

En este punto resulta fundamental que conozcas cuáles Partidos Políticos componen cada uno de los Pactos que se medirán en las Elecciones Primarias.

Pacto Chile Vamos, letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata.

Candidatos Pacto A

Joaquín Lavín Infante (Unión Demócrata Independiente)

Ignacio Briones Rojas (Evolución Política)

Sebastián Sichel Ramírez (Independiente)

Mario Desbordes Jiménez (Renovación Nacional)

Pacto Apruebo Dignidad, letra B, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

Candidatos Pacto B

Gabriel Boric Font (Convergencia Social)

Daniel Jadue Jadue (Partido Comunista de Chile)

¿Pero esto significa que podré votar por el Pacto que yo quiera?

No, para ordenar esta situación y cada elector sólo pueda votar por lo que corresponda, existirán tres tipos de cédulas de votación.

¿Cuáles serán las cédulas que existirán, y a quien se las entregarán?

- Cédula Única: esta cédula contendrá a los 6 candidatos que van a la primaria, y se entregará a los electores independientes, es decir, a los electores habilitados que no estén afiliados a ningún Partido Político.

- Cédula A: esta cédula contendrá a los 4 candidatos del Pacto A, y será entregado a los electores que registren afiliación a los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política o Partido Regionalista Independiente Demócrata.

- Cédula B: esta cédula contendrá a los 2 candidatos del Pacto B, y será entregada a los electores que registren afiliación a los Partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista o Federación Regionalista Verde Social.

¿Pero cómo sabrán los Vocales cuál cédula te deben entregar a ti?

No debes preocuparte, en el Padrón de Mesa se indicará para cada elector habilitado, cuál es la cédula de votación que te deberán entregar.

También debes saber que las tres cédulas de votación son idénticas de aspecto exterior, es decir, sólo los Vocales de Mesa sabrán cuál Cédula de Votación te entregarán. De esta forma se guardará la reserva para que nadie pueda conocer si eres afiliado a alguno de los Partidos Políticos que se presentan a esta Elección Primaria.

Esta fórmula establecida en la Ley de Primarias, permite que cada quién sufrague sólo por los candidatos que corresponde según si estás afiliado a alguno de los Partidos Políticos, eres un elector independiente.

No olvides que, para identificarte ante la Mesa Receptora de Sufragios, debes presentar tu cédula de identidad o pasaporte, si eres ciudadano Chileno, o tu cédula de identidad para extranjeros si eres de otra nacionalidad. Cualquiera sea el documento que presentes, deberá estar vigente o haber vencido a contar del 1 de octubre de 2019.

¿Pero cómo puedo tener la certeza de si estoy habilitado para sufragar en esta Elección Primaria?

Lo más fácil es que consultes en www.servel.cl. Recuerda que, si estás afiliado a algún Partido Político que no forme parte de los Pactos que se presentan a Primarias, no podrán sufragar.



¿Pero podré votar por más de un candidato si me entregan la Cédula Única en que figuran todos los Candidatos?

No, es importante que sepas que cualquiera sea la Cédula de Votación que te entreguen sólo pueden votar por un candidato, si marcas más de una opción, tu voto será nulo.

Bueno, estimados lectores, ya saben, el día domingo te entregarán una cédula de votación que corresponderá a la que se indica en el Padrón de Mesa y podrás marcar sólo una opción. El Padrón de Mesa es el libro en que tu pones tú firma.

No olvides llevar tu propio lápiz azul, usar mascarilla y utilizar alcohol gel para tus manos. Mantén la distancia física en todo momento y no olvides recibir de regreso tú cédula de identidad.

Estimados lectores, la próxima columna retomaremos nuestro conocimiento sobre el Consejo Regional y los Consejeros Regionales.