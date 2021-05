LEVANTEMOS y reconstruyamos una nueva humanidad...

Todo hoy en día pasa de una manera vertiginosa, muy rápida casi como el "corre camino" de aquellos tiempos de nuestra infancia. No se detiene a nada, ni al dolor ni a las alegrías, solo a los sueños, que asumen la realidad en el subconsciente y si han sido asumidos son redimidos, como dijo un amigo teólogo. Y desde la realidad asumida se trasciende, proyectándose a un futuro que no sabemos, pero que queremos y deseamos.

Albert Einstein un hombre de razones apodícticas y tremendamente religado a lo espiritual, siempre creyó que todo puede ser, que nada se puede detener y siempre se puede avanzar, incluso en la oscuridad de nuestra alma.

En estos nuevos segundos o minutos que tenemos, es necesario imperativamente CAMBIAR por ser alguien mejor, porque cada día, es una posibilidad para que avanzar. Es una esperanza en la desesperanza, una luz en la oscuridad, una flor en el desierto. Más que nunca es el momento de realizar y hacer lo que no he podido pensar, lo que no he podido decir y si se puede hacer.

Definitivamente debemos CONSTRUIR UNA NUEVA HUMANIDAD, aprovechar esta oscuridad, estos límites que nos enfrentamos día a día. Pero debemos avanzar con estrategia.

* Asumir nuestra pasado, bueno, no tan bueno y malo, como un regalo, una oportunidad.

* Haz una lista de tus hitos del pasado que te ayudaron a crecer y soltar todo lo demás.

* Pregúntate en que haz crecido y como te gustaría ser.

* No es fácil asumir el pasado, PERO SE PUEDE. Al parecer el pasado, dejó una huella profunda de descontento en nuestra historia. "Pero solo en el ocaso del día se puede ver la ganancia del sacrifico ofrecido", dijo un espartano estoico ofreciendo su vida por su patria.

* Por lo tanto debemos escuchar a San Ireneo que dice... "Lo que no es asumido, no es redimido", para poder avanzar y construir una nueva humanidad.

* No es fácil, pero si avanzaste, ahora de lleno construir día a día, con el nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo ser que quieres vivir. TODO ES POSIBLE.

* Como dato súper importante frente a lo invisible e irracional del corazón, como dice mi amigo Blas Pascal el filósofo, "el corazón tiene razones que la razón no entiende". Escuchar nuestro corazón es cambiar, trascender y comenzar un nuevo vivir.