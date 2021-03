Habilidades emocionales y espirituales para vencer las crísis

Es absolutamente necesario hoy día, CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDAD y dejar atrás el pasado, no como historia, sino como acontecimientos que obnubilaron a muchos LIDERES que se ensimismaron y no vieron más allá de su ombligo tomando malas decisiones, dejando de lado el Bien Común, la Justicia Social o la Dignidad Humana. Y por otra parte muchos LIDERES buenos que lo dieron todo, quedaron silenciados por la fuerza del poder de otros.

Por lo tanto construir una NUEVA REALIDAD más justa, más humanizada, más equilibrada, es necesario tener OTROS LIDERES y porque no decirlos NUEVOS LIDERES en nuestra sociedad. No podemos seguir perdiendo tiempo con lo mismo de antes, con los mismos errores, con las mismas dificultades. La sociedad pasa por la humanidad, pasa por los defectos y virtudes, pero no debemos permitir los mismos defectos.

Pero que es el Liderazgo, algunos autores plantean que es un arte, un don, una virtud, para motivar, comandar y conducir por el bien a muchas personas o a la sociedad. La palabra líder viene de la raíz inglesa leader que significa 'líder' y se compone con el sufijo "-azgo", que indica condición o estado, o sea, liderazgo es la cualidad de una persona para estar en la situación de líder.

Un líder es una fuerza de la humanidad que motiva a otros como una luz que ilumina en la oscuridad. Por lo tanto ser líder es un reconocimiento de otros de aquella virtud y fuerza que empuja a la polis, por horizontes trascendentes. Ser líder no necesariamente significa un reconocimiento formal, por lo tanto, 'estar en la situación de líder' es la facultad de motivar a un grupo de personas para conseguir un objetivo.

La actitud pro del liderazgo, surge cuando se trabaja en equipo, motivando a seguidores, potenciando positivamente las virtudes y los carismas de estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común.

Los Jesuitas en la Historia de nuestro continente ejercieron el liderazgo de manera potente y decidor de nuestra cultura. Según el estudio de los jesuitas por parte de Chris Lowney, existen 4 pilares fundamentales para el desarrollo del liderazgo en los individuos y que la práctica en la adquisición de conocimientos para ser un buen líder, es un trabajo continuo y sin fin que se puede aplicar en la vida diaria; en el trabajo, en la escuela, en el hogar y en cualquier parte del mundo.

El objetivo de poder apoyar y motivar como un líder, debe estar lleno de habilidades y ojala de pocos también, es importante según los jesuitas la necesidad de ver a cada individuo como un ser lleno de habilidades y virtudes que hay que guiar para que se convierta en un líder para el mundo.

Por lo tanto, los jesuitas teniendo en cuenta la realidad, la historia y especialmente a la humanidad, proponen 4 pilares:

1. El ingenio.

2. El amor

3. El heroísmo

4. Conocimiento de sí mismo.

1. Ingenio

El ingenio es un valor trascendente y predispone a las personas no solo para pensar de una manera original y proactiva, sino para vivir de una manera auténtica y alegre. El ingenio lleva a las personas a arrancar de raíz todo provincialismo, temor de lo desconocido, apego a su posición o sus posesiones, prejuicios, aversión al riesgo y la actitud de que "así es como lo hemos hecho siempre". El ingenio predispone a escuchar activamente al otro con paciencia, con empatía y con el corazón.

2. Heroísmo

El heroísmo es una motivación intrínseca, que viene del corazón y nuestra historia. Viene de nuestras ganas de ayudar a los demás e inspirado en el magis anima al hombre a poner alta la mira y lo mantiene siempre dirigido hacia algo más, algo más grande. El heroísmo hace a una persona soñadora y pragmática a la vez. Lo motiva

3. Amor

El amor es la esencia de lo divino que humaniza a nuestra sociedad. Plantean un propósito y pasión al ingenio y al heroísmo. El amor transforma toda historia, toda misión y la manera como los jesuitas la acometieron y toda sociedad que cambia la sociedad. Los líderes movidos por el amor ven un mundo de seres humanos de extraordinaria dignidad, sin miedo, sin codicia, que no engañan. Viven con la premisa de que la gente da lo mejor de sí cuando trabaja para personas que ofrecen genuino apoyo y afecto.

4. Conocimiento de sí mismo

El conocimiento abre la puerta del corazón, que quien ama conoce a la realidad. El conocimiento de sí mismo arraiga y potencia a los demás virtudes de liderazgo. El que descubre en su infinito misterio quién es, qué quiere y qué define ya ha dado el primer paso hacia el liderazgo heroico. El conocimiento de sí mismo es una oportunidad de medir la vida, aspecto por aspecto, a la luz de los principios y las metas.

El concepto de liderazgo se transforma, vinculado con ideologías de diferentes signos y orientaciones y el concepto de "poder" o capacidad de influir sobre otros.

También existen alrededor de 10 tipos de diversos tipos de liderazgos según los rasgos, según los contextos, según los acontecimientos, lugar y vida.

1. El liderazgo autocrático: como la palabra lo dice, es aquel donde el líder impone sus ideas y decisiones sobre el grupo, sin consultar ni solicitar opinión alguna.

2. El liderazgo democrático: este liderazgo es un tipo de generosidad social, en donde todos son escuchados. En este liderazgo democrático, el líder anima y estimula la participación del grupo y dirige las tareas. Es un tipo de liderazgo participativo, donde las decisiones se toman en conjunto después de la discusión o debate.

3. Líder carismático: el carisma es fundamental en un líder y este líder es aquel a cuya causa se entregan sus seguidores. El carisma de los precursores revolucionarios o conservadores seducía a sus liderados. El líder sabía dónde ir y cómo hacerlo, exigía disciplina y obediencia. En América Latina, los caudillos/dictadores carismáticos, algunos considerados héroes, otros como villanos, marcan las historias nacionales y locales, y generan muchas prevenciones, pues la gente se resigna al paternalismo por temor al riesgo.

4. Líder servidor: el servidor es un líder loable y noble, ojala todos fuéramos así. es el que prioriza satisfacer las necesidades sociales. Según Robert Greenleaf los "profetas" poseen liderazgo carismático, además de ser "servidores"; los "buscadores" de guías, los "seguidores", "destinatarios", "beneficiarios" o "población objetivo", hacen a los "profetas".

5. Líder gerencial: este líder, es el que "gerencia" eficazmente los recursos, especialmente los humanos. En toda organización existen liderazgos fuera de las posiciones formales de conducción. Los gerentes deberían ser líderes, pero también se debe detectar y promover a los líderes que no son gerentes, para que sepan gerenciar y sean promovidos a posiciones organizativas visibles.

6. Líder transformador: es un líder literalmente que transforma la vida, el estilo de vida. E s el que impulsa, produce y consolida cambios sociales u organizacionales, enfrenta problemas y conflictos y facilita soluciones desde el colectivo, es imaginativo, se adapta a los procesos, es servicial, orienta, es ético, escucha, se actualiza y comunica, motiva, se arriesga, comprende la interdisciplina y la multiactoralidad, comparte un ideario y códigos grupales en el ambiente conocido, es integrador, cooperativo, creativo y propositivo, rota los roles, diversifica, democratiza los procesos, garantiza horizontalidad y consenso, asume derechos y deberes.

7. Líder estructural: este líder es el que brinda propuestas para la organización de sus instituciones o proyectos, definen la estructura, la estrategia y la respuesta en función del entorno. Crean las condiciones y el marco de soporte para un momento histórico

8. Líder centrado en la gente: este líder es filantrópico. Es el que se apoya en las relaciones, y en sus emociones, conflictos y esperanzas, atraen participación, comparten información e incorporan a los demás en la toma de decisiones, sirven a la gente y las orientan hacia el proyecto de desarrollo compartido.

9. Líder con orientación política: Un líder político es un líder que genera movimientos sociales. Es el que procura espacio y poder para la organización, genera alianzas y coaliciones. Si es necesario utiliza la presión o la coerción. Si el poder es para el líder se acerca al liderazgo carismático, autocrático o directivo.

10. Líder simbólico: Simbólico por que provoca un impacto en la sensaciones sociales. Es el que utiliza símbolos para articular el mensaje y la práctica, debido a la carencia de explicaciones a los fenómenos, en medio de la incertidumbre y la confusión, los seres humanos crean símbolos, mitos, ritos, ceremonias y artefactos que intentan dar sentido.

¿Qué líder eres tú? ¿Cuál quieres ser?. Los necesitamos a todos unidos para construir una nueva realidad. Construyamos una nueva realidad, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones principalmente nuestras ACTITUDES.

Es tiempo de dejar atrás las malas prácticas y las acciones que ahora ya no aportan a la nueva humanidad, es tiempo de CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDADA, UNA NUEVA HUMANIDAD. Nunca es tarde. Todos podemos y entre todos siempre se avanza 24/7. Contigo conmigo y con todos. Reconstruyamos una nueva realidad, partiendo por nosotros mismos.