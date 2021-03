Una mirada a los niños de la Comarca

Las lágrimas corren incesante por las mejillas, la frustración, la falta de empatía, la constante cosificación y adultocentrismo arroja como resultado que los niños sigan indefensos, invisibles no sólo para una comuna, para un país, exclusivamente cuando sale a la luz algún acto infame de connotación publica se lee en redes sociales "pobrecito" o "pobres niños" ... pero ¿dónde está la defensa?, ¿a quién recurrir cuando el derecho de los niños es ignorado? ... en la actualidad no solo se castiga a los culpables de un delito, también se castiga la pobreza, el abandono, la familia, es la indiferencia de la sociedad, el aletargamiento de nuestros legisladores se constituye como grandes responsables de la "muerte de la infancia" que sin lugar a dudas es "responsabilidad de todos".

Una de las graves consecuencias de la emergencia sanitaria es la violencia ejercida contra los niños, niñas y adolescentes, ésta ha aumentado exponencialmente, maltrato, negligencia, deserción escolar y abuso sexual, son las principales vulneraciones de derechos de los niños que se han reportado en el año recientemente pasado.

Hoy día las redes sociales se constituyen una vitrina importante para que nuestros representantes puedan entregarnos lineamientos de proyectos de protección a la infancia, en la práctica solo se leen críticas, descalificaciones y validación de la violencia como método formativo. Impresiona escuchar y leer "a mí me pegaban y no estoy traumado", "un coscacho, un chirlito no daña a nadie", la verdad es que sí daña, numerosos estudios señalan que el maltrato vivido en la infancia se asemeja a un tatuaje, las vulneraciones, menoscabos verbales quedan tatuados en el alma, sin reparación o resignificación de daño no es posible cambiar el futuro de los niños, por eso el llamado más bien la invitación para quienes participan en proceso de elección popular es: Tengan un discurso único, que debe ser claro y enfático, NO MAS VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, que se escuche fuerte el mensaje condenando de manera absoluta a toda forma de maltrato sea éste físico, psicológico u/o económico.-