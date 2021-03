Las bondades de acceder a la educación superior

La educación superior es un derecho, debe servir al interés general de la sociedad y debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo, a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias. En su sentido más amplio, su rol debe ser la generación de conocimiento y su respectiva difusión, valorización y transmisión, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como al progreso social, cultural, científico y tecnológico de las regiones, de una manera sustentable y sostenible en el tiempo. De allí la importancia que posee que las regiones amplíen su oferta en educación superior, entendida no solo como mejorar la actual oferta de carreras ofrecidas por universidades e institutos profesionales, sino que sobre todo, generar las condiciones que permitan instalar centros de formación técnica (CFT), como el que debería empezar a funcionar este año en la región del Libertador.

La virtud que tienen estos centros de formación técnica, es que son instituciones cuya misión fundamental es cultivar las tecnologías y las técnicas, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar técnicos, capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores sociales y productivos, contribuyendo al desarrollo de la cultura en su más amplio espectro, satisfaciendo los intereses y necesidades concretas de las distintas localidades, mediante la introducción de nuevas tecnologías y variadas técnicas, en estrecha conexión con las necesidades de innovación y vinculación que requiere el medio y el territorio donde están emplazados. Un estímulo necesario y urgente que hoy la Región del Libertador Bernardo O'Higgins se encuentra próxima a coronar.

Como si las expectativas anteriores no fueran suficientes, un establecimiento técnico en la zona permitirá no solo potenciar la inteligencia territorial de sus habitantes, sino que también será un acicate que permitirá a estos, generar nuevos proyectos de vida, sobre la base del conocimiento y técnicas particulares de cada disciplina. Disponiendo no solo de un conocimiento aplicable, sino que también de un conocimiento personal, integrado al anterior, que le permitirá incorporarse a un proceso de continuidad de estudios y de aprendizaje permanentemente, que a no dudar reivindica el sentido público de la educación, y al mismo tiempo permite a las personas hacerse responsable de sí mismos, participando y comprometiéndose con el devenir de la sociedad a la cual sin duda pertenecen, contribuyendo a su desarrollo.