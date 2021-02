Santiago Astraín Castro: Un súper héroe galáctico sanfernandino

Pensamos que están muy muy alto sobre nosotros y que de alguna forma nos llega información de ellos para proveernos TV Cable o GPS.

Pero la relación entre San Fernando y los satélites es mucho más íntima y sorprendente de lo que esperarías.

Podemos afirmar que todo nace en 1928, año en que el ingeniero esloveno Hermann Noordung, especialista en cohetes y pionero en astronáutica, publica un libro de nombre "El Problema de los Vuelos Espaciales". En dicho libro Hermann Noordung entre otros cálculos y futuristas diseños, determinó la Órbita Geoestacionaria. Esta órbita se encuentra a 35.786 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra, sobre el ecuador terrestre orbitando en el mismo sentido e igual velocidad que la rotación de la Tierra y es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales. Considerada un recurso estratégico muy valioso, los países ecuatoriales reclaman derechos sobre su utilización.

Diecisiete años después, en octubre de 1945, el conocido escritor británico de Ciencia ficción Arthur C. Clarke se basaría precisamente en el trabajo de Noordung para escribir su famoso artículo "Transmisiones Extraterrestres" sobre satélites geoestacionarios.

Siendo esto aún una ficción, aparece el Sr. Santiago Astraín Castro.

Nacido en la navidad del 1918 en la ciudad de San Fernando, Provincia de Colchagua, Santiago Astraín Castro se titula de Ingeniero Civil Electricista en la Universidad de Chile a los 25 años, un año después de que, gracias a su trabajo en la Corfo, pudiese establecer relaciones en Estados Unidos. A los 28 años entra a trabajar en Endesa alcanzando el puesto de "Jefe de Ingenieros¨ a los 39 años, "Jefe de la Oficina de New York" a los 42 años y el puesto de "Subgerente de la Sede Santiago" a los 44 años. En 1964, junto con algunos compañeros fundan la reconocida empresa Entel, y nueve años después se convierte en el primer Secretario de la Intelsat, la que es ahora la flota de satélites más grande del mundo. Finalmente, desde 1976 hasta 1983, asumiría como primer Director General de Intelsat.

En el año 1979 Santiago Astrain recibe el galardón de la Federación Internacional de Astronáutica, una organización con sede en París que regula las actividades espaciales a nivel mundial.

Todo lo anterior llevó a Santiago Astraín Castro a ganar en el año 2001 además el Premio "Lifetime Achievement Award Arthur C. Clarke" de la Fundación Arthur C. Clarke, quienes agregaron que "el Ingeniero Santiago Astraín Castro fue uno de los primeros en contribuir a la creación de Intelsat, la primera organización internacional para facilitar las telecomunicaciones por satélite en todo el mundo, haciendo realidad la ficción de Sir Arthur C. Clark en 1945 cuando imaginó una red internacional para conectar a la gente y a los países del mundo".

Santiago Astraín Castro, como lo comparó su primo Jaime Salas Astraín en el año 2010, fue un "súper héroe galáctico que coordinaba desde su oficina en Washington las redes satelitales necesarias para implementar el sistema de comunicaciones globales que hoy forma parte de nuestra cotidianeidad, Internet incluido".

Santiago Astraín Castro falleció el 4 de Junio del 2008 a los 89 años de edad en Gaithersburg, Maryland (Estados Unidos).

A modo de conclusión, hacemos hincapié en el hecho de que ocupar la Órbita Geoestacionaria mediante ingenios de nuestra fabricación, fue una de las grandes aspiraciones del ser humano en el siglo XX.

La proeza y la gloria de conseguirlo correspondió a uno de nuestros conciudadanos, paradójicamente completamente desconocido en su propio lugar de origen.

Queda por tanto entonces para los sanfernandinos la tarea de empezar a conocer, querer y dimensionar la obra de este ilustre ingeniero chileno. La obra de Don Santiago Astrain Castro es la prueba irrefutable de que los hijos de esta tierra son capaces de enfrentar las más grandes y nobles tareas que la humanidad demanda.



Diego Jove Bascuñán Darwin Vega Vidal

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.



CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE SAN FERNANDO

San Fernando, Febrero 2021