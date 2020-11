La Importancia del Gremio

El ser humano, hombres y mujeres, están destinados a pertenecer a una entidad relacionada directamente con su actividad. Este es el caso de las Asociaciones Gremiales y Cámaras de Comercio y Turismo afiliadas a la máxima organización del sector, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que fue fundada en la calle Salvador Donoso del puerto de Valparaíso.

Sin duda, nunca dejaremos de homenajear a los visionarios que hace 82 años ya supieron que solo juntos lograrían ser escuchados al más alto nivel de la nación.

El tiempo ha pasado y lo que ellos soñaron, hoy es una realidad.

En cada comuna del país hay una banderita representando al comercio y turismo, que siempre está día a día al servicio de la comunidad. Hay miles de dirigentes hombres y mujeres, verdaderos líderes, en la cadena territorial integrando la institución más numerosa del sector privado, la Confederación, CONFEDECHTUR.

También integramos la Confederación de Las Américas, fundada en Puerto Rico, donde estuvimos representados en su creación. En la actualidad, tenemos la responsabilidad de conducir la Secretaría Técnica de este importante organismo gremial internacional. La voz del gremio suena fuerte y es respetada y respetable como me expresó un destacado hombre público hace algunos años.

Las entidades asociadas a CONFEDECHTUR tienen conciencia de su importancia y por eso deben velar por la supervivencia de su entidad madre. Sin la Confederación las asociaciones y cámaras no tendrían la presencia y la consideración de autoridades y la opinión pública, por eso deben cuidarla. Al mismo tiempo es un orgullo pertenecer a ella... lo digo cuando ya han pasado 53 años que integro el Directorio Nacional.

Cuántas luchas hemos dado juntos con colegas, algunos de los cuales ya partieron al más allá y que nunca dejaremos de recordarlos.

Hemos vivido tiempos difíciles, que lamentablemente se han repetido en el último tiempo, hay nubes negras en los cielos de nuestra Patria, por eso debemos estar alertas colegas, no olvidando que la "RAZÓN NO TRIUNFA SI NO ESTA APOYADA POR UNA FUERZA EFECTIVA Y LA FUERZA SOLO SE OBTIENE CON LA UNIDAD".