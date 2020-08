Regreso a clases y los derechos de niños niñas y adolecentes

La semana pasada el ministro realizó ofensivas interpelaciones a los docentes, acusándolos de estar "cómodos" en sus casas y su negación a retomar las clases presenciales, se debería a esto. Parece que el ministro habla en abstracto y no se ha enterado del mal manejo de su gobierno en la crisis sanitaria que hoy nos tiene como uno de los países en el mundo con más contagiados y muertos por millón de habitantes. Parece que se olvida que en abril de este año su gobierno instaló la "nueva normalidad", ya entonces pretendía el retorno a clases, abrir los malls, las cafeterías y Mañalich, recibía "felicitaciones desde cada rincón del planeta" (¿y de la galaxia?)

Por cierto, la acusación del ministro al magisterio no la comparto. Las y los docentes, a diferencia del ministro y su gobierno, están poniendo el valor de la vida y la salud primero, el de los derechos de los NNA. La obstinación de este gobierno y su ministro por cumplir con el currículo escolar y no un proceso de contención socioemocional y cuidado de la salud mental ya que, al igual que toda la población, se enfrentan a una condición de estrés relevante. Velar por la salud de la economía por sobre la de las y los chilenos y proteger siempre los privilegios de los más ricos, como ha quedado demostrado en las medidas sociales y económicas como la ley protección al empleo, que obliga a las y los trabajadores a pagar la crisis de sus fondos; sus vetos a la ley que prohibía el corte de servicios básicos, el post natal de emergencia y su tenaz oposición al retiro del 10%, entre otras. El discurso de "los niños primero" es solo un slogan. Este gobierno no ha agilizado el proyecto sobre los derechos de NNA Claro, sabemos que prefiere las becas, los subsidios, las cajitas de mercadería, pero otorgar derechos no, eso es contrario a su modelo de sociedad que protegieron en la constitución de Pinochet, de Guzmán y Lagos.

La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes constituye una temática de amplio interés público y ciudadano, toda vez que se busca adecuar nuestra legislación a la Convención de Derechos del Niño y a las Observaciones del Comité de Derechos del Niño. Este proyecto contiene aspectos como:

1. Incluir la derogación de la Ley N° 16.618 de Menores, por representar una regulación basada en un paradigma contrario a la Convención de los Derechos del Niño.

2. Incluir la prohibición expresa de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

3. Precisar el criterio de selección de los derechos protegidos por el proyecto, pues se omiten derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño;

4. Eliminar la referencia a los deberes de los niños, por tratarse de una ley sobre derechos humanos, a los que se tiene derecho por el sólo hecho de ser persona;

5. Incluir algunos principios omitidos, como el principio de prioridad a favor de los derechos de los niños y el principio de inclusión y, profundizar el desarrollo de otros, como el principio de participación y de interés superior el niño.

6. Fortalecer el Sistema de Protección Nacional de la Infancia en diversos aspectos.

7. Dotar de recursos a la Municipalidades en concordancia con el rol que el proyecto les asigna.

8. Profundizar la regulación de acciones y procedimientos en sede administrativa y judicial, para garantizar una protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El horrible asesinato de Ámbar Cornejo ha instalado el debate por la reposición de la pena de muerte medida que no comparto. Creo que es más sustantivo fortalecer los derechos de los NNA, dotar al estado de herramientas legales e instituciones que si lleguen a tiempo para proteger a los NNA y no caer en el populismo penal No caigamos en esta trampa. La derecha siempre va a preferir abogar por la pena de muerte, la mirada policial, al estilo de los subsidios y cajitas, pero no de apoyar derechos y construir un estado que tenga las herramientas para proteger a los NNA.-

Alejandro Herrera