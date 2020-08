Aumento de casos de covid-19 y la necesidad de implementar campaña de "Prevención y Recordatorio"

Por ello, es imperioso que las autoridades sanitarias redoblen sus esfuerzos y pongan sus acentos en una campaña de "prevención y recordatorio" para enfrentar esta realidad que ubica a Chile como el primer país de América en el número de contagios por millón de habitantes.

En la Región de O'Higgins, en tanto, hemos experimentado un alarmante número de nuevos casos de Coronavirus, contabilizando hasta el jueves 30 de julio un total de 10.519 casos, 360 de ellos en la comuna de San Fernando.

Sin bien comprendemos y valoramos los esfuerzos desplegados por el ministro de Salud, Enrique Paris, llamamos a no bajar la guardia y a mantener las medidas sanitarias destinadas a evitar la posibilidad de nuevos rebrotes.

La salud de las y los sanfernandinos siempre será nuestra principal preocupación. Por ello, nos parece incomprensible, que San Fernando, la segunda comuna en importancia en la Región de O'Higgins y capital de la Provincia de Colchagua, no cuente con una residencia sanitaria, tal como la tienen Rancagua, Machalí y Santa Cruz.

Nuestro afán no es cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, sin embargo, no entendemos el por qué no tenemos en la comuna una residencia sanitaria, tomando en cuenta que encabezamos el número de contagios en la Provincia de Colchagua.

Si nos basamos en las estadísticas, nos parece oportuno, que, dado el incremento de los contagios, el Ministerio de Salud determine alguna medida sanitaria más restrictiva para San Fernando como implementar un cordón sanitario o decretar el confinamiento obligatorio, toda vez que las cifras son alarmantes y preocupantes.-

Por: Luis Berwart Araya

Alcalde de San Fernando