El rol de las Aduanas frente a los efectos de la pandemia en el comercio exterior chileno

Según datos entregados por el Banco Central, el comercio exterior en nuestro país no presenta cifras muy alentadoras. En el ámbito de las exportaciones, las dos primeras semanas de mayo alcanzó un total de US$ 2.708 millones, con una caída del 10,5%; mientras que las importaciones lograron los US$ 2.070 millones, bajando un 28%, en comparación al mismo período del año pasado.

Un complejo escenario que se arrastra desde comienzos de 2020 y que se profundiza aún más, ya que los gobiernos solo están permitiendo el tránsito de mercancías de primera necesidad y de aquellos productos que ayuden a combatir la emergencia sanitaria global.

Si bien, Chile es un país que sabe enfrentar catástrofes, en este contexto sin precedentes, y hoy, que celebramos el Día Nacional del Comerio, cabe destacar las gestiones para facilitar nuestro comercio exterior realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, entidad responsable de fiscalizar el ingreso y salida de mercancías del país, evitando el contrabando y garantizando el abastecimiento.

Gracias a un trabajo coordinado con el Instituto de Salud Pública (ISP), se implementó a fines de marzo la medida transitoria (Resolución Exenta N°1.313) que simplifica los trámites de importación para liberar lo más rápido posible la entrada de todos los envíos urgentes de insumos médicos críticos para frenar el avance de la pandemia, sin tope de montos y a través de cualquier medio de transporte y/o empresa de cargo.

Así hemos sido testigos -en los últimos dos meses- de cómo numerosas cargas con ventiladores mecánicos, termómetros, mascarillas y otra serie de productos han ingresado al país utilizando esta eficaz herramienta de facilitación, que también aplica para donaciones que hagan al Gobierno, ya sean instituciones de beneficencia, organismos gubernamentales extranjeros o universidades, entre otras.

Claramente un trámite más expedito para los importadores locales, y que sin duda representa un significativo esfuerzo para mantener la seguridad de la cadena del comercio exterior en Chile.-

Eleodoro Castro A.

Docente de Comercio Exterior,

Escuela de Administración y Negocios Duoc UC.