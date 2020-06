CARTA AL DIRECTOR

El día 06 de Abril del 2020, lleve a mi madre a Urgencia por un derrame cerebral desde las 9 hasta las 13 horas, llegando al Hospital mi hijo estacionó la camioneta frente al cementerio en un portón con letrero de no estacionar, posteriormente cuando llevo a mi madre a Imagen Salud para un scaner me doy cuenta que me habían cursado un parte.

Al ir a cancelarlo el día 6 de mayo, la jueza no encuentra argumentos para realizar una rebaja o nulidad del parte, según su criterio, por lo cual pido hablar personalmente con ella y es negada la solicitud, solamente por escrito.