CARTA AL DIRECTOR

San Fernando, 27 de Mayo de 2020.

SEÑOR

CARLOS SILVA

DIRECTOR DIARIO SEXTA REGIÓN:

Junto con saludarlo, le expongo lo siguiente:

1.- Recientemente, el 4 de abril y reiteré el 26 de Mayo pasado haciendo un reclamo al señor Emilio de La Cerda, Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales por haber una interpretación tergiversada desde hace pocos años en la página www.monumentos.cl del resumen histórico de la locomotora a vapor tipo 57 numero 607, conseguida para San Fernando el año 1987 gracias a gestiones del Grupo Pro Museo, actual Centro Cultural Museo Lircunlauta, Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Fernando, Asociación de Ferroviarios Jubilados, y la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario.

Ese mismo año, 1987, un grupo de alumnos y profesores del Liceo Industrial, más ferroviarios y otros sanfernandinos nos dimos la tarea de restaurarla estéticamente. Producto de lo anterior se gestionó y se logró que dicha locomotora a vapor fuese declarada Monumento Histórico Nacional de San Fernando por Decreto N° 109 del 8 de Febrero de 1996.

En 1997, organizamos un equipo profesional, con los profesores Adolfo Pailamilla, Jaime Herrera y alumnos del Liceo Industrial, ex alumnos como Jaime Gomez y Orlando Menares, junto a ferroviarios como Pedro Castro, Francisco Esquivel, Pedro Oses, Óscar Muñoz (Q.E.P.D.), Osvaldo Jorquera, y otros profesionales como el Calderero Manuel Saavedra (Q.E.P.D). Entre este año y 2001 fabricamos más de 250, doscientos cincuenta piezas en los talleres del Liceo Industrial, cuyos materiales los financió el señor Pedro Ramírez Zúñiga y amigos.

Los días sábado instalábamos las piezas construidas durante la semana.

El año 2000 surgió el proyecto Tren del Vino para lo cual era fundamental esta locomotora. Al comienzo se consideró al liceo, a seis municipios y varias instituciones públicas y empresarios viñateros.

El Consejo de Monumentos Nacionales exigió a Tren del Vino colocar una placa a un costado de la cabina de la locomotora, reconociendo la restauración, ademas de ellos a nuestro liceo por Ordinario N° 2616 del 18 de Mayo del 2007. Posteriormente, esa placa fue sacada.

El año 2008 el Consejo de Monumentos nacionales otorgó al Liceo Industrial de San Fernando el premio nacional de " Conservación de los Monumentos Nacionales".

Pero:

2.- Al visitar la página de Monumentos Nacionales, dice "En 1994, la locomotora 607 es parte del mobiliario decorativo de la película "Los Náufragos" del director nacional Miguel Littin. PARA ENTONCES SE REPARARON SUS PIEZAS INTERNAS Y SU ESTRUCTURA EXTERNA, CON EL OBJETIVO DE DEVOLVER A LA LOCOMOTORA SU ESPLENDOR DE ANTAÑO". Además, inexplicablemente dejaron en blanco el espacio en la cual aparecía la fotografía con la locomotora expuesta a la ciudadanía de nuestra ciudad el 7 de diciembre de 1987 (Ver foto adjunta)

Es verdad que EFE arrendó en 1994 al señor Littin, pero ya la locomotora había sido restaurada estéticamente por nosotros en una primera etapa el año 1987. Fue movida por una locomotora Diesel Tipo 7100.

3.-. El año 2017 se reclamó por esto al señor Angel Cabezas. entonces Vicepresidente Ejecutivo del CMN, pero nunca respondió.

Por todo lo anterior se solicita al Consejo de Monumentos Nacionales la reposición de la presente fotografía y un resumen objetivo de la historia de la locomotor a vapor tipo 57, N° 607, que ojalá las futuras autoridades de la ciudad la reclamen. Esto en reconocimiento de quienes la rescatamos y restauramos en gran parte, varias de ellos fallecidos como mi ex alumno Alberto Peñaloza, ex ferroviarios como Manuel Lizana, Sergio Martínez, José Varela.

Esperando la corrección de la página www.monumentos.cl

Saluda atentamente

Víctor León Vargas. RUN 6350841-1

Profesor de Mecánica Industrial del Liceo Industrial de San Fernando.

Dirigente del Centro Cultural Museo Lircunlauta ex Pro Museo.

Socio de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario.

Autorizado para restaurar la locomotora por el CMN el 13 de Mayo de 1997 hasta el 2001.