Los juegos del hambre

Como suele suceder, la realidad supera la ficción. Esta semana nuestro distrito 13, la comuna de el bosque, se alzó a la calle para protestar no por profundas reformas al sistema político, sino por la falta de alimentos. Por hambre.

La pobreza en chile ha estado invisibilizada en cuotas mensuales. El endeudamiento, el comprar el alimento a crédito y generar consumo para construir una ilusión de bienestar social, ha sido la forma que el modelo neoliberal chileno ha procesado la acumulación del malestar producido por la desigualdad, aquella que concentra el 33% de toda la riqueza que producen las y los trabajadores, en el 1% más rico de nuestro Panem, perdón, de nuestro país.

La rebelión de los distritos es sofocada por el poder militar, mutilando ojos, con muertos, heridos, aplicando la ley de seguridad interior del estado a un profesor que salta un torniquete del metro; criminalizando al pueblo mapuche, incluso asesinando sus Peñis o elaborando sus propios "juegos del hambre" para la zona: la militarización y la operación Huracán para inventar "pruebas".

El modelo neoliberal no es solo económico, sino cultural, que nos promueve al individualismo, a competir por el alimento y la supervivencia. La creación de tejido social y redes comunitarias es peligrosa para el modelo, pues genera en los que vivimos en los distritos, organización, reflexión y eso puede generar conciencia de clase, algo que se busca evitar.

Cuenta también con los medios de comunicación, que la propia élite son dueños y los usan eficientemente aquí en Panem, (me equivoqué de nuevo). En Chile. Los matinales nos muestra historias de adultos mayores de 80 años vendiendo verduras en un carrito o niños y niñas caminado kilómetros, cruzando el río incluso en improvisadas balsas, como ejemplo de superación. Muestran la pobreza y la miseria como algo romántico, épico, digno de imitar. Por cierto, para ellos la noticia no es el sistema de pensiones o la educación de mercado que obliga a ese adulto mayor a seguir trabajando después de jubilar o que el niño o la niña no tenga garantizada las condiciones materiales para la educación. En chile (¿o en Panem?) no son derechos, solo bienes de consumo. Esta semana la Bancada de convergencia social presentó un proyecto de ley para el rescate de grandes empresas, que representan el 35% del empleo directo y el 50% del empleo formal.

El proyecto va en sentido opuesto al neoliberal: fortalece el rol del estado y busca proteger a trabajadores/as de los efectos sociales de la pandemia. Pone condiciones para que las grandes empresas de carácter estratégico, como Latam por ejemplo, reciban recursos del estado. Algunas de estas condiciones son el ingreso a la propiedad del estado; resguardar la fuente laboral, sin despidos; no congelar o disminuir las remuneraciones; igualdad de salarios ante igual trabajo, sin discriminación de género entre hombres y mujeres.

El neoliberalismo pregona la reducción del estado y que su rol sea solo subsidiario, que intervenga solo, dónde el privado no pueda o no quiera por conveniencia. Lo central es que todo se privatice, incluso la seguridad social.

Hoy, cuando la vida está en juego, ese modelo neoliberal tiene a las empresas del 1% más rico repartiendo utilidades mientras en los distritos de Panem, de Chile quise decir, se pasa hambre.

Que el Estado nos proteja y el neoliberalismo se haga el sordo.

Alejandro Herrera