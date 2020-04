Asociamos esta frase con imagen del bandido con el rostro cubierto, en una calle en penumbras, al caer la noche y con poco tránsito. La sentencia no deja dudas: o el dinero o te arrebato la vida para obtenerlo. La moral, si cabe el término, refleja que el dinero justifica que pierdas la vida.

Ética de bandido, aquel que nuestros arquetipos socializados mediante la cultura de masas, medios de comunicación mediante, lo asociamos con el lumpen, las poblaciones marginales. Con la pobreza, pero no con elite, por supuesto que no.

José Manuel Silva, director de inversiones de la corredora Larraín Vial y el presidente de la cámara de comercio de Santiago, en sendas entrevistas, señalaron que salvar la economía, tendrá costos en vidas, pero no por que muera gente vamos a dejar que se destruya.

Dicho de otro modo, nos dicen la bolsa o la vida. Claro que lo dicen con corbata eso sí.

Esta pandemia nos ha permitido ver comportamientos de esta elite carente de empatía Un zorrón que debió estar en cuarentena por COVID 19 viaja en avión a Temuco a una fiesta zorrona otros burlando la cuarentena para ir a su casa en Zapallar o Cachagua. La senadora y presidenta de la UDI en tele sesión votando desde su cama bebiendo vino.

Esta semana el gobierno nos llama a asumir la “nueva normalidad”, toda una retórica pensada comunicacionalmente, diciendo que nos cuidemos, la distancia y las mascarillas, pero que debemos retomar nuestras vidas de consumo, ir a los Mall, tomar café con los amigos nos dice la sub secretaria de salud, que nuestro hijos e hijas vuelvan al colegio, para que sean guardería y los padres trabajen para generar la riqueza que la economía requiere, la misma riqueza que el 1% más rico concentra el 33% del PIB, o sea, 3 de cada 10 pesos del total de la riqueza del país es apropiada por unos pocos.

El gobierno también nos dice “la bolsa o la vida”.

Varias veces hemos expresado por estas páginas que la constitución es una forma de organizar políticamente la sociedad, que expresa la concepción que tenemos de ella, en la forma de distribuir el poder, los órganos que lo ejercen y los derechos de los ciudadanos.

La nuestra es una constitución que consagra el modelo neo liberal, que otorga un valor supremo al mercado y el rol de los privados, asignando al estado un papel subsidiario. Las libertades individuales por sobre lo colectivo y el bien común y la propiedad privada por sobre la pública.

El comportamiento de la elite está absolutamente en línea con su constitución. El modelo neoliberal no es solo económico, sino también cultural, que expresa una ética y moral que esta pandemia permite develar.

El 25 de octubre será el plebiscito que usted deberá responder si quiere una nueva constitución, aprobando o rechazando y ante la eventualidad que gane el apruebo, en una segunda papeleta debe responder que órgano quiere que redacte la nueva constitución: una convención constitucional 100% elegida especialmente para ello o una convención mixta constitucional, es decir, que la redacción de la nueva constitución la realice la mitad de los parlamentarios actuales y solo el 50% sea elegida.

De usted dependerá.