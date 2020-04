Participación social y espacio público

Esta semana el presidente Piñera se bajó en plaza de la dignidad, plaza Baquedano oficialmente, ha sacarse una foto, actitud criticada transversalmente y los adjetivos más recurrentes fueron narciso y patético. Sin duda un acto innecesario, provocativo para una parte no menor de la ciudadanía que construyó identidad en ese lugar.

Los símbolos siempre han sido importantes en la cultura humana. Tiene significado, generan identidad que son trasmitidos por diferentes agentes socializadores de generación en generación. En San Fernando, la plaza de la dignidad de la comarca, también fue un espacio de encuentro, de conocer y reconocerse, de formar comunidad y de expresión de malestar y de sueños. El mural de calle Argomedo en los muros del ex liceo de niñas, los cabildos o la once comunitaria con más de 500 personas compartiendo desde el té hasta el queque aportado y que todas y todos dejaban a disposición en la mesa común son expresiones de ello. La participación social y la calle. Un binomio inseparable. Pero, ¿qué entendemos ´por participación social?

"Una acción colectiva, una acción colaborativa, a procesos de involucramiento por parte de un grupo de individuos que aúnan voluntades a fin de conseguir un beneficio u objetivo común, de generar algún tipo de cambio social. Para generar participación Social no es necesario tener la condición especial (ser ciudadano), o puede decirse que la condición necesaria para generar Participación Social es la misma para pertenecer al grupo que genera la acción colaborativa, o compartir los objetivos que motivan una acción común" (Godoy y Fuentes)

El concepto hoy ha cobrado especial relevancia, pues han sido las organizaciones sociales, ante la falta de respuestas de la política, que han sido capaces de generar cambios: el oimiento pingüino del 2006 logró modificar la LOCE que no se había podido cambiar por los quorum calificados, por ejemplo. Así como los amarres de la constitución hicieron imposible cambiar por mucho tiempo la ley orgánica de educación, son varios los temas que el sistema político chileno caracterizado por el denominado "pacto de la transición" que la derecha y la concertación realizaron El duopolio era el escenario post dictadura.

Las demandas sociales insatisfechas, que no fueron resueltas por los diferentes gobiernos del duopolio sino más bien fueron administradas a través de la profundización del modelo y de las políticas públicas basadas en la de focalización, pero no en derechos universales. La gente votaba una y otra vez con la promesa de cambio: una de mayor igualdad y otro de tiempos mejores, pero esos cambios no llegaron. Esto provocó un descrédito de la política institucional, partidos políticos incluidos. Si la institucionalidad no da respuesta, porque no hubo voluntad política, son los movimientos sociales que aliados son el espacio público, demandan respuestas a los problemas sociales. Los movimientos ambientalistas, las disidencias sexuales; las demandas feministas por algo tan básico de "no nos maten" hasta la lucha por los derechos reproductivos; no + AFP; estudiantes, la cultura, en fin, la sociedad civil empujando las demandas sociales, que desde muy temprano, por allá el 2011 en forma más nítida quizá, se vinculaban necesariamente a una nueva constitución, a reestructurar las relaciones de poder en la sociedad chilena y escribir los derechos sociales que hoy están expresados solo como libertad de acceso y no garantizados.

El proceso constituyente que la participación social hizo posible, sigue su curso y el 25 de octubre la ciudadanía debe decidir si aprueba escribir una nueva constitución, que la escriben los pueblos y no los expertos y el mecanismo para realizarla.-

Alejandro Herrera