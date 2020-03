CARTAS AL DIRECTOR

Señor

Carlos Silva Hernández

Director Diario Sexta Región

San Fernando

PRESENTE

El propósito de esta carta, es para denunciar un hecho que nos pasó en la feria libre de calle Curali de San Fernando.

Soy Cecilia Cornejo Rubio y paso a relatar lo siguiente: llevo más de 10 años trabajando en la feria libre de calle Curali y nunca nos habían desalojado a mí ni a varias personas más del recinto.

Mi rubro es paquetería y ropa, siendo las 7:00 am del día 25 de marzo del año en curso voy a sacar la mercadería para instalarme a trabajar y en ese instante se acercó una persona sin uniforme o logotipo sin identificarse quien era, me dijo que debía irme de la feria porque hoy "trabajan las verduras y ustedes no".

Quedé sorprendida y pocos metros más allá estaban los carabineros; me sentí mal y además intimidada por ellos. Esa persona no nos mostró ningún documento del desalojo y tuve que retirarme al igual que los demás trabajadores a las casas. Nos fuimos sin ninguna explicación por parte de esta persona quien dijo que era mandado y no se de quien.

Más tarde reaccioné y me dirigí de nuevo a la feria de calle Curali para saber, quien era esa persona y de donde lo habían mandado y tal fue la sorpresa cuando vi que estaban trabajando algunos paqueteros por cuanto tomé unas fotografías para denunciar el hecho.

A la persona en cuestión la tenemos identificada y sabemos que se trata de un funcionario municipal de San Fernando que labora a su gusto, sin credencial, sin su ropa de trabajo y sin mostrar algún documento con la orden municipal respectiva.

Después me dirigí a la feria de Manso de Velasco y me percaté que estaban trabajando en forma normal los paqueteros y verduleros. También, tomé fotografías de ese instante, las cuales van adjunta a este reclamo. Me sentí tan discriminada por lo sucedido que fui a la municipalidad encontrando cerrado el edificio sin ningún departamento trabajando ¿a quién le iba a pedir una explicación o la denuncia respectiva?

Señor alcalde nos dará alguna una explicación de lo sucedido, y porqué los funcionarios no se identifican ni usan el uniforme municipal o será que les dará vergüenza usarlos, lo dejo a su criterio.

Nosotros también tenemos derecho a ganarnos el pan honradamente.

Espero su respuesta señor alcalde.

Atentamente

CELIA CORNEJO RUBIO

SAN FERNANDO