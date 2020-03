APRUEBO O RECHAZO: ¿Por qué ir a votar este 26 de abril 2020?

¿Convención Mixta o Convención Constituyente?

Sin lugar a duda, muchas personas están en una disyuntiva al momento de ir a votar, porque los conceptos para algunos (as), son recién conocidos, pero ahora te explico super practico;

En la "Convención Mixta" 86 Diputados (más 86 ciudadanos), estarán siendo parte de la redacción de la Nueva constitución. Ahora bien, son los mismos que han dictado leyes, por lo tanto, puede ser que, dentro de esa modificación constitucional, existan intereses personales.

La otra opción es la "Convención Constituyente", en este caso serán 155 ciudadanos que, cumpliendo requisitos fundamentales, serán los que redacten la nueva carta magna. Ahora bien, la idea es que conozcan la realidad de la calle, las necesidades sociales.

Todo lo anterior, con Paridad de Género 50% mujeres, 50% hombres. Un gran avance, que se adecua al distrito correspondiente por la cantidad de electos.

Entonces vecino (a), ahora Usted decida de acuerdo con lo que vive diariamente y, lo que quiere cambiar para Chile.

Por mi lado y viendo las necesidades de la sociedad, que en gran medida lo que esta Constitución contempla por ejemplo: "Tipos de familia que no contempla la actual" (Artículo 42), "La no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica" (Artículo 19 Nº 22), por eso y más; yo me actualizo.-

Cristian Díaz Correa

Gestor Social - Magister en Educación

Sanfernandino