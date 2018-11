Tiro al platillo: El deporte que unió a los mineros de El Teniente

El tiro al platillo es una de las dos modalidades del tiro deportivo y es considerado como uno de los deportes olímpicos contemporáneos, pero aún muy poco conocido en Chile. Sin embargo, un grupo de mineros que compartían su gusto por esta disciplina, decidieron formar el 20 de agosto de 1982 el "Club de Pesca y Caza Mina" y hoy además de contar con una sede propia, pertenecen a la Federación de Pesca y Caza de Chile (FECAPECH) lo que les permite participar en campeonatos nacionales.

"El tiro al platillo es un deporte que simula el vuelo de las aves y que exige una máxima concentración. Nosotros estamos realizando esta actividad por lo menos una vez al mes, así que a todos aquellos que les gusta esta disciplina, o la pesca y la caza y que les interesa competir y participar, los invitamos a hacerse socios de nuestro club. Y lo más importante, es que también podrán disfrutar de un ambiente de camaradería y amistad que hemos generado", señala Sergio Salazar, presidente de la asociación.

Por su parte, Patricio Saavedra, ex minero y socio del club, comenta que: "Lo que más me gusta de pertenecer a esto -aparte de las distintas ramas que se practican- es que uno se siente apoyado, acá me he hecho de grandes amigos y es una actividad recreativa que nos saca del estrés diario en un ambiente muy ameno", cuenta Saavedra, quien practica estas disciplinas hace más de treinta años.

Las categorías para el Tiro Platillo son: Super Senior (más 65 años), Senior (más de 58 hasta los 65), Mater (50 a 58 años), Todo Competidor (mayores de 18 años), Damas (Todas las edades) Infantiles (menor a 12 años) y Juveniles (de 12 a 18 años). Modalidades Tiro Skeet, Compak Sporting y Recorrido de Caza al platillo.

Mientras que para la rama de pesca las categorías son: Super Senior (más 65 años), Senior (más de 58 hasta los 65), Mater (50 a 58 años), Todos Competidor (mayores de 18 años), Damas (Todas las edades) Infantiles (menor a 12 años) y Juveniles (de 12 a 18 años). Estas competencias son en lagos, ríos y mar y también se practica el lanzamiento con cañas.

También está la caza de la tórtola, en las categorías Super Senior, Senior, Mater y Todo Competidor.

TIROTÓN 2018

Como una forma de ayudar a los niños de la Teletón y siguiendo con lo que ya se volvió una tradición, el Club Pesca y Caza Mina realizará su cuarta versión de la TIROTÓN 2018.

Se trata de un campeonato que se realizará el día 18 de noviembre de este año, en las instalaciones del Club Deportivo mina, sector Punta de Cortés, Rancagua (al lado del Parque Safari) desde las 8:30 horas, el costo de inscripción será de $12.000 por persona y todo lo recaudado será donado a la Teletón. Se realizará una premiación individual, otra por equipo, además de sorteos y premios sorpresas.

