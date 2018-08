Sanfernandino Sandro Medina Herrera recibió premio regional del Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio

Con motivo de haber recibido el reconocimiento Regional a "La trayectoria en Cultura Tradicional de Margot Loyola Palacios", otorgado por el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, diario Sexta Región conversó con Sandro Andrés Medina Herrera, para conocer su impresión respecto de haber sido el ganador de este importante galardón.

"Estoy muy contento que el Consejo de Cultura este otorgando este premio tan simbólico. Me siento muy afortunado que de las 33 comunas de la Región haya sido un sanfernandino y colchagüino el ganador, considerando que reconozco que en O´Higgins existen grandes talentos y cultores que mantienen viva la tradición folclórica de nuestras raíces culturales".

¿Aparte de este reconocimiento, ha recibido otros similares?

La verdad que son varios, pero los más significativos que recuerdo son, cuando siendo alumno de la escuela Nº1 Jorge Muñoz Silva, gané y representé al colegio en un concurso de Cueca. Lo mismo ocurrió en mi paso por el Liceo Neandro Schilling y en otros campeonatos de cueca que lo hice en representación de San Fernando a nivel provincial y regional, consiguiendo en Santiago y Copiapó el segundo lugar a nivel nacional. A estos premios se suman el recibido en Canal 13 por su Sindicato de Folcloristas y otro que me entregó la Gobernación de Colchagua, entre otros a nivel comunal, regional y nacional.

¿Consideras muy difícil bailar cueca?

Bailar bien y con seriedad, sin duda es muy complejo, pues exige mucha disciplina, dedicación, buen estado físico, coordinación y afiatamiento con la pareja, dominio del espacio, buena presencia tanto personal como en el vestuario, y sobre todo gracia y amor por la preservación y respeto de nuestras tradiciones culturales.

¿A parte de ser un destacado cuequero, que más lo motiva?

Tratar dentro de mis posibilidades ayudar a la educación de nuestro país, mediante la creación de material didáctico audiovisual con identidad nacional, como por ejemplo: He creado diferentes recursos educativos para Ciencias, Historia, Tecnología, Cultura, entre otros, los cuales han sido evaluados positivamente por el Ministerio de Educación y otros organismos tanto públicos como privados.



En otro ámbito. "Como fue la experiencia de haber sido candidato a Consejero Regional por el distrito 16?

Bueno, yo soy un simple ciudadano como todos y veo en la vida cotidiana tantos problemas sociales que con mucha voluntad se podrían superar. Creo tener la voluntad, estudios y conocimientos para ayudar a solucionar desde un sitial de privilegio como lo es ganarse un puesto en el servicio público, ya sea de Consejero Regional, Concejal u otro para "servir y no ser servido".

Con respecto a los resultados obtenidos, estimo que me fue mejor de lo que pensaba. Inicialmente hice uso del derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser candidato y agradezco muchísimo a las casi 1.500 personas que confiaron y votaron por mí y pienso que para una próxima ocasión esta experiencia me será de mucha utilidad.



¿A qué se está dedicando en la actualidad?

Actualmente, tengo un Canal de YouTube (Sandro Medina Herrera, donde alojo videos que van enfocados al rescate de la cultura tradicional de nuestro país. Visitamos y conocemos diferentes lugares, artesanos, comidas típicas, música, danza, agricultura, entre otros temas que están ocultos y que son realmente interesantes e importantes que la ciudadanía se entere.

De esta manera, conocemos, difundimos y no nos olvidamos de nuestras raíces que cada vez están quedando en el olvido./

