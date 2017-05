En Rancagua arrestan a sujetos con 238 kilos de nueces en auto modificado

El hecho se registró la tarde del miércoles, en el sector suroriente de Rancagua, en circunstancias que detectives estaban dando cumplimiento a diversos requerimientos judiciales, y se percataron de la presencia de un automóvil el cual presentaba un exagerado sobrepeso en su parte trasera, causando sospechas en los investigadores policiales de estar frente a un delito, por lo que decidieron efectuar un control de identidad.

Es así que los policías al efectuar una revisión del auto, detectaron que no contaba con sus asientos traseros puesto que estaban transportando varios sacos de nueces, y para no levantar sospechas polarizaron los vidrios de las puertas traseras del móvil, mientras que a la consulta sobre su procedencia, los tres sujetos no lograron justificar su tenencia por lo que fueron detenidos en forma flagrante por el delito de receptación siendo incautadas 238 kilos de nueces.

El fiscal de turno, dispuso que los imputados fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua por el delito de receptación.