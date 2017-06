Carabineros entrega recomendaciones para prevenir robos

Durante la noche

* Transite por vías bien iluminadas.

* Si la vereda tiene muchos árboles, hágalo por la calzada y atento al tránsito

* de vehículos.

* Espere el bus en un sitio bien iluminado y, preferentemente, donde haya más gente.

* Instruya a sus hijos en edad de pololeo, para que no concurran a lugares solitarios y sin iluminación.

* No utilice atajos a través de lugares pobremente iluminados.

* No atraviese parques durante las horas de oscuridad.

Durante el día

* No use objetos de valor (joyas) si va a utilizar la locomoción colectiva o

* transitar en la vía pública, o lugares como ferias libres, locales comerciales o paseos.

* Camine atento a lo que pase a su alrededor y evite aglomeraciones.

* No lleve las manos en los bolsillos, ya que es más fácil que lo asalten sin que pueda reaccionar

DINERO

* Sea discreto en el manejo del dinero en lugares públicos.

* Si va al banco a retirar una cantidad importante de dinero, hágase acompañar.

VIAJE EN MICROBÚS

* Si viaja en microbús, busque un asiento cercano al chofer.

* No se duerma en el bus.

* Al descender, observe bien quién se baja con usted. A veces, es preferible dejar pasar a la otra persona y, si le inspira desconfianza, bajarse en el siguiente paradero.

ASALTOS EN EL HOGAR

* Aunque los delincuentes no distinguen sexos, las mujeres suelen ser más vulnerables a su acción. El peligro puede estar en la puerta de su casa. Por ello, le recomendamos tomar las siguientes precauciones:

* Cuando salga a regar o barrer, hágalo con sus llaves y cierre las puertas. Al terminar, cerciórese de dejar cerrado.

* Cuando compre o arriende una casa o departamento, cambie las llaves y cerraduras.

* Si llega a su domicilio y observa señales de una ventana rota, puerta entreabierta o indicios de ruptura, no entre ni golpee. Vaya a una casa vecina y llame a Carabineros.

* Cuando esté en su domicilio, mantenga las puertas exteriores con llave.

* Instale una extensión telefónica en su dormitorio.

* No dé su número de teléfono a desconocidos, nunca revele información a un extraño, ni tampoco diga que se encuentra sola en su hogar.

* Trate siempre de mantener buenas relaciones con sus vecinos. Una comunidad solidaria cierra los espacios al delincuente.

ASALTOS EN EL AUTO

* Al salir del domicilio en la mañana y al regresar en la tarde, asegúrese de que no haya personas extrañas en las inmediaciones al acceso del estacionamiento.

* No deje el vehículo con el motor en marcha mientras abre o cierre el portón de acceso, en el caso de no ser automático el sistema de apertura.

* Conduzca siempre con los seguros de las puertas activados y vidrios subidos.

* No abra el vidrio del conductor cuando se acerquen personas para hacerle consultas, mientras se encuentra detenido frente a un semáforo.

* En las detenciones obligadas por semáforo, atochamientos u otra causal, deje siempre un espacio de maniobra con respecto al vehículo que le antecede, de modo que le permita moverse rápidamente.

* Si es sorprendido por antisociales, no oponga resistencia y preocúpese de memorizar la mayor cantidad de rasgos físicos de los sujetos.

* Estaciónese en lugares donde exista protección y vigilancia.

CONSEJOS PREVENTIVOS

Usted puede ayudar a prevenir los delitos. Su cooperación y la de sus vecinos son importantes. Tenga siempre presente que Carabineros cuenta Con usted y usted cuenta con Carabineros. Llame al Fono Emergencia Policial 133 para informar sobre delitos y/o actividades sospechosas, permanezca calmado y entregue la mayor cantidad de información posible.

Conozca a su Carabinero Delegado de Cuadrante y comuníquele sus inquietudes y sugerencias respecto a la seguridad en el sector.

EVITE RIESGOS:

* No camine en calles desiertas.

* Si lleva teléfono celular, llame a Carabineros si siente que alguien lo está siguiendo.

* Conozca su ruta a casa:

* En su trayecto diario, recuerde la ubicación de los edificios con vigilantes y/o Carabineros.

* Evite las áreas verdes, parques o estacionamientos sin luz.

* Nunca abra la puerta de calle a desconocidos:

* Instale una mirilla en la puerta, para poder observar desde dentro, sin tener necesidad de abrir./

