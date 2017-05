Chimbarongo: Estudiantes ganan medalla de bronce en feria mundial de ciencias 

Los ex alumnos del CECH presentaron el proyecto ganador del Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería llamado Biologicalproperties of essentialoil of Dysphaniaambrosioides (L.) (Amaranthaceae) from Central Chile", el proyecto consta en presentar la planta "Paico" que crece como maleza pero que tiene distintas propiedades para ser insecticidas para proteger cosechas y donde extrajeron un aceite especial luego de todo un proceso. Los estudiantes junto a su profesor fueron apoyados a tiempo por el municipio encabezado por Marco Antonio Contreras y el Concejo Municipal que con cinco millones de pesos los ayudaron en su aventura por tierras norteamericanas.

Daniel Lagos y Jorge Retamal, fueron calificados por investigadores de universidades de todo el mundo y además aprovecharon la experiencia para recorrer Texas. Los alumnos serán homenajeados por el Municipio y su Departamento de Educación, ceremonia que se está preparando para ser recibidos como merecen por nuestras autoridades. El jefe comunal, Marco Contreras espera que este sea uno de muchos premios que puedan recibir alumnos de nuestra tierra: "Apoyaremos con todas nuestras fuerzas y recursos a quienes quieran aportar y hacer más grande a nuestra comuna. Estos jóvenes demostraron que si se invierten bien los recursos y se les apoya como corresponde se pueden lograr grandes cosas y a eso aspiramos, que todos tengan la misma oportunidad de demostrar sus capacidades".

Fueron 500 proyectos de más de 60 países los que se presentaron en la ocasión, en cambio estos chimbaronguinos fueron los únicos que asistieron representando a nuestro país y que además consiguieron esta histórica marca.

