Coltauco: Comienzan obras de emblemático proyecto habitacional

Por su parte, la Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia, relevó la importancia de esta instancia, planteando que "No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero las familias y el alcalde han hecho un reconocimiento al compromiso de la Presidenta. Hoy se está colocando esta primera piedra y en un plazo no mayor las familias van a contar con su vivienda, pero además tendrán una sede comunitaria, una sala cuna que es otro compromiso del Gobierno para ampliar la cobertura en el marco de la Reforma Educacional que va desde la educación parvularia a la superior, y además ya se encuentra aprobado el estudio para la construcción de un Cesfam para este sector".

Finalmente, el director regional del Serviu, Víctor Cárdenas, destacó el compromiso del Gobierno con estas familias. "Había un proceso bastante largo en el que las familias no entendían porqué no se iniciaba el proyecto, así que empezamos a trabajar en conjunto con la municipalidad que asumió la función de entidad patrocinante. Logramos aprobar el proyecto, postular, conseguir los subsidios y hoy ya está en plena ejecución. Las decisiones políticas que se tomaron al inicio de este Gobierno en términos de evitar que se presentarán más comités a postular sin tener claro un proyecto detrás que los avalara, ha significado acompañar más a las familias, con lo que se ha evitado que las personas se ilusionen teniendo el subsidio en la mano y después no ver esto traducido en su vivienda", apuntó./

