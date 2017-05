Rengo: Escuela básica de Lobo destacó a nivel comunal en Simce 2016

"Mi visita aquí es para felicitarlos, ustedes obtuvieron el primer lugar en el promedio de resultados SIMCE de 4º básicos del año pasado. En el año 2015 en comprensión lectora obtuvieron 267 puntos hoy subieron a 282, donde 15 puntos de crecimiento es bastante importante. En matemáticas, subieron de 262 a 291 el 2016. En promedio la escuela tiene 287 puntos, lo que la ubica en el primer lugar comunal en 4º básico", indicó el alcalde Soto González.

En 6º básico también se obtuvieron buenos resultados. En comprensión lectora se mantienen en un nivel de excelencia dentro de la comuna. En matemáticas hubo un crecimiento alto, donde habíamos obtenido 251 el 2015 a 277 puntos el 2016 con un crecimiento de 26 puntos de crecimiento en matemáticas. En general el 6º básico con 259 puntos se ubica en el 3º lugar a nivel comunal. "Los números hablan muy bien del trabajo realizado, yo entiendo que esto es un mérito y mientras no existan instrumentos de medición con esto nos podemos medir", añadió Soto. Destacó: "Yo entiendo que hay una jefatura de curso, pero los cursos dentro de una escuela no son islas y lo que pasa en la sala también tiene que ver lo que pasa en los recreos y en la escuela en general lo que conforma un todo. Esta reunión con los profesores me permite a mí entregarles a todos mi afecto. Y es una invitación a seguir por el mismo camino y ojalá mejorando, ya que siempre cuesta más subir puntajes obtenidos".

El alcalde felicitó a toda la comunidad escolar y los instó a seguir por el mismo camino.

