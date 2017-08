San Fernando y su gente; Sergio Terán Cortez, Poeta del Silencio

Sergio. ¿Podría contarnos algo de su vida?

Soy porteño de nacimiento. Crecí en el Cerro Barón de Valparaíso y después viví en Villa Alemana. Estudié electrónica en la Universidad Federico Santa María, y en 1986, cuando tenía 29 años de edad, con mi familia nos radicamos en San Fernando en búsqueda de nuevos horizontes económicos.

¿Debe haber sido difícil insertarse en una ciudad que no era la suya?

Llegué a trabajar en fotografía y me instalé con un negocio de fotocopiado. Como cantaba y tocaba guitarra me integré rápidamente al mundo cultural de San Fernando, que en ese tiempo lo componían mayoritariamente conjuntos folclóricos de diversas instituciones como Carabineros, el Hospital San Juan de Dios, Copeval, el Colegio de Profesores, además de los grupos "Los Trovadores de Colchagua" y "Arrebol".

¿Qué hizo después?

Posteriormente me integré al Club de Cueca San Fernando y participé en un grupo llamado "Promaucae", con el que estuve desde el año 2002 al 2005.

¿Cómo fue su acercamiento con la poesía?

Toda mi vida he sido un lector empedernido, además toco guitarra y canto desde joven. Sin embargo, mi gusto por la poesía nació en San Fernando, siguiendo la pasión que mi padre tenía por el tema.

¿Qué influencias reconoce en su creación?

En cuanto al proceso creativo, no estoy ajeno a las influencias. Muchos son los autores que han dejado huellas en mí, pudiendo citar entre ellos, al uruguayo Hugo Mujica y los chilenos Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Jorge Teillier.

¿Cómo definiría su poesía?

Mi poesía no es lárica, aunque utilizo la naturaleza como un vehículo para hablar de los temas que a mí me interesan, que son la búsqueda interior, la introspección y las viejas preguntas ¿Qué soy?, ¿Adónde voy?, ¿Hay vida después de la muerte?, y ¿Cuál será mi legado?.

¿Qué es ser poeta para usted?

El poeta es una especie de profeta, que habla de las cosas antes de que ocurran y busca ver lo que otros no pueden. Habla de formas, de colores, de sentidos, de conocer y conocerse, y, desde ese punto, comenzar a escribir.

¿Cómo nació "Estación Silencio"?

Me costó mucho. Partí por superar mi miedo a publicar. De ahí llegaron las preguntas, para posteriormente intentar esbozar caminos de respuesta. Cuando uno escribe acerca del silencio, debe dar con las metáforas e ilustraciones necesarias para que el lector intenté llegar a los mismos lugares que uno tiene por destino.

¿Qué busca con su escritura y la búsqueda del silencio?

Pretendo transmitir un mensaje que logre entender el que lee y que le deje una reflexión o interrogante que lo lleve a pensar. En cuanto a mi búsqueda del silencio, es filosófica y existencial. No intento hacer una poesía difícil, lo que no quiere decir que el tema no sea complejo. Una de las cosas más complicadas que existen es escribir en sencillo, porque a medida que vas complejizando los temas es inevitable que vayas buscando significantes y palabras./

