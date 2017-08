Diputada Sepúlveda emplaza a Superintendencia por alza en boletas de usuarios

Contradictoriamente y a pesar de los anuncios por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de realizar un descuento en las próximas boletas producto de los cortes prolongados, los usuarios de las localidades de San Fernando, Peumo, Las Cabras, Pichidegua, San Vicente y Chimbarongo, le han manifestado a la diputada por el distrito 34, que sus boletas presentan un aumento de hasta un 20% en el consumo de luz.

Dentro de este marco, la parlamentaria emplazó a la Superintendencia de Energía, Electricidad y Combustible, por medio de un oficio solicitado en la Cámara de Diputados a responder a los usuarios sobre esta alza en el cobro del suministro. "Hemos solicitado por medio de un oficio, que la Superintendencia dé una respuesta satisfactoria a los vecinos de la región por esta alza inexplicable en el consumo del suministro eléctrico, en primer lugar porque muchos de ellos estuvieron con cortes prolongados producto de las lluvias y en segundo lugar para saber cuáles serán las medidas que se tomarán ante la posibilidad cierta de un nuevo temporal, entendiendo que no pueden ser los usuarios quienes sean siempre los más perjudicados. Los cortes prolongados han causado problemas en las familias en diversas materias, como conservación de alimentos, tenemos familias con pacientes insulino dependientes que necesitan refrigerar insumos para sus tratamientos, radios que no funcionaron por varios días y que además exista un alza de hasta un 20% en su consumo, es una situación que no vamos a tolerar", precisó la diputada Sepúlveda.

Finalmente, la parlamentaria sostuvo que "Ya a mediados de julio, el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, había anunciado en diferentes medios, que la normativa eléctrica señala, que si un usuario sufre un corte prolongado de más de 20 horas, la empresa deberá incluir una compensación en la boleta subsiguiente sin la necesidad de efectuar un reclamo, lo que no se ha cumplido por parte de las empresas eléctrica"./

