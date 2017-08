Fundación para el progreso realiza seminario en Santa Cruz

La UFPP reúne a jóvenes de 18 y 30 años de 9 países además de Chile: Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Guatemala, El Salvador, México. Quienes se disponen a debatir sus ideas en mesas de debates, realizar reflexiones a partir de obras de teatro, películas y conferencias sobre las experiencias de prosperidad y fracaso de diversos países para extraer lecciones.

En esta segunda versión expondrán Roberto Ampuero, escritor chileno, ex Ministro de Cultura y senior fellow FPP; Diego Arria, destacado político venezolano, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y economista venezolano; Martín Krause, académico argentino; Rolf Lüders, economista chileno; Mauricio Rojas, escritor, político y senior fellow FPP; John Müller, periodista y ex director adjunto del diario El Mundo de España; Ricardo López Murphy, economista y político argentino; y María Blanco, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, España y autora de "Afrodita desenmascarada". También aportarán sus análisis y experiencias de los modelos liberales de América Latina Axel Kaiser, Director Ejecutivo de la FPP Chile; y Rafael Rincón, cientista político venezolano y director de Estrategia, Innovación y Relaciones Internacionales de Fundación para el Progreso./



