Mauricio Boza González; "Confío en que seré ratificado como candidato a diputado"

En el proceso distrital y regional participaron los precandidatos a diputado por el distrito 16, José María Hurtado, Julio Ibarra y el médico Mauricio Boza González. El profesional de 36 años, obtuvo la primera mayoría en ambos procesos, lo que lo tiene muy optimista en cuanto a transformarse como uno de los dos candidatos que llegarán a la etapa final.

Este fin de semana Renovación Nacional resolverá en la asamblea general cual de los tres candidatos seguirá en camino por la lucha al parlamento.

En entrevista con Diario VI Región, el doctor Mauricio Boza se refirió a este primer gran desafío en la política. "Tengo una historia de vida ligada a la región, especialmente a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Nací en San Pedro de Alcántara, al interior de la comuna de Paredones y de ahí me fui a estudiar al IRFE de Santa Cruz, donde tras egresar de enseñanza media, me dirigí a Santiago a estudiar medicina. Una vez titulado como médico volví a mi zona a trabajar en Santa Cruz, Peralillo y Litueche, tanto en el sector público como privado".

En el aspecto político esta es la primera vez que se pone a disposición de una precandidatura. "Comparto plenamente con aquellas personas que dicen estar desencantadas de la política y en ese sentido si queremos cambiar esa sensación, todos debemos participar. Primero ponerse a disposición es una opción e ir a votar es la otra y en esa conjunción podremos definitivamente hacer los cambios que se requieren".

Mauricio Boza dijo que es fundamental que, para que la política cambie, se necesita nuevos rostros y fundamentalmente que sean de nuestra zona. "Nuestras comunas tienen ya la capacidad de tener una representatividad propia. No queremos que la política sea una carrera o se transforme en una profesión. Yo ante todo soy médico, quiero ser diputado no más allá de dos períodos y después volver a ejercer mi profesión."

En cuanto a las elecciones de la semana pasada, el precandidato señaló que esa es la primera vez que es sometido a un proceso de esas características. "Estoy muy contento y satisfecho por los resultados conseguidos. R.N. tiene varios caminos para elegir a sus candidatos a diputado, y uno de ellos fue la elección distrital donde los 20 presidentes comunales votaron y donde yo obtuve la primera mayoría con 13 preferencias, seguido de los otros dos precandidatos con tres y dos votos respectivamente. En la otra etapa donde votaron los consejeros regionales nosotros obtuvimos 9 votos y los otros dos precandidatos, seis. Yo estoy muy confiado y seguro que se van a respetar los procesos democráticos y que el día sábado 12 cuando sea la proclamación de los candidatos, vamos a estar ahí".

¿Cuánto pesan los resultados de la elección distrital y regional para determinar al candidato?

Es fundamental. Lo que Renovación Nacional pretende es que los candidatos sean elegidos por las propias comunas y regiones y no exista un mando central que designe a dedo los candidatos. Por eso es primordial que las comunas se expresen. Nosotros obtuvimos una votación que sinceramente fue un poco mejor que lo que esperábamos. Estamos convencidos que eso se va a respetar y vamos ser candidatos definitivamente.

¿Cuánto influyó el equipo que le apoyó en este proyecto, en los buenos resultados?

Tuvimos un gran equipo que estuvo detrás de este proyecto. A mí cuando me pidieron que me presentara, lo primero que les dije armemos un buen equipo y la verdad que el grupo que trabajó por nosotros fue ejemplar. Conmigo trabajaron personas que vienen del mundo político, pero la mayoría no. Se trata de profesionales que se desarrollan en distintas áreas en esta zona. Con la formación de estos dos grupos logramos hacer un gran piso y conseguir una gran votación"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.