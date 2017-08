Provechosa reunión entre alcalde Marco Contreras y Seremi de Transportes

La máxima autoridad de la 'Capital del mimbre' recalcó que ir haciendo gestiones en la región es fundamental para los avances de los proyectos: "Como alcalde me he dedicado a poder subsanar una serie de áreas que no se encontraban en el mejor estado y recuperar los vínculos con las autoridades estatales fue uno de los objetivos trazados para poder avanzar en los proyectos que benefician a los vecinos. La comunidad de Quicharco, Tres Puentes, San José de Lo Toro y del centro de nuestra comuna pueden estar tranquilos porque estamos avanzando en la locomoción y en los arreglos viales. Avanzamos en conjunto con la comunidad, el municipio y el gobierno para la solución de sus inconvenientes".

SERVICIO QUICHARCO - CHIMBARONGO

Uno de los principales temas de la reunión, entre el Seremi y el jefe comunal, fue revisar los avances en los servicios que unen a Quicharco y Tres Puentes con Chimbarongo, el mismo que se encuentra en licitación y es subsidiado por el Gobierno, esta es una prioridad para poder transportar a diversos sectores y unir a la comuna. Por lo mismo, estos ya están finalizando sus procesos administrativos según lo expresó el Seremi, Francisco Lara: "Esperemos que el servicio esté prontamente operativo para el beneficio de todos los vecinos, los trámites ya deberían terminar la próxima semana por lo que prontamente tendremos noticias más que positivas para toda la gente de Quicharco, Tinguiririca y Tres Puentes. Además, del servicio de San José de Lo Toro, que también estará prontamente finiquitado".

PAVIMENTACIÓN DE CAMIRUAGA LEROY

En la reunión se aprovechó de consultar como avanza el proyecto de pavimentación de la calle Camiruaga Leroy, donde el municipio comprometió $33.000.000 para que se pueda realizar la pavimentación tan esperada del sector, el Seremi recalcó que: "Con el aporte del municipio podemos seguir avanzando esperando tener durante los próximos meses en ejecución el proyecto. Ojalá de aquí a fin de año tener pavimentada esta vía tan importante para los chimbaronguinos".

El jefe comunal resaltó lo importante de hacer gestión y de apurar estos procesos para el beneficio de la comuna que está creciendo de sobremanera en materia víal./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.