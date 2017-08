Damnificado de incendios forestales ya vive en su nueva casa

Vidal es un adulto mayor de 83 años, que vive solo y que, hasta antes del incendio, habitaba una pequeña mediagua. Ahora, recibió una casa de mejor estándar, con casi 60 metros cuadrados que le permiten tener habitaciones más amplias que antes de la del siniestro. Además de la amplia superficie, la casa la recibe con piso flotante y cerámica.

Delia Vidal, su hermana y vecina, refleja la felicidad que tienen. "Estoy contenta porque ahora mi hermano va a vivir bien y cómodo, no como antes que se le quemara su casita, ya que vivía 'malito'. Yo no tenía como arreglarle mejor y soy la única en la familia que lo ampara. Estamos muy agradecidos", dijo.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Rodríguez, destacó la misión que se ha tenido desde los mismos días del siniestro, acompañando a las familias hasta hoy, que se entrega la primera vivienda de reconstrucción en la región. "Estamos cumpliendo lo comprometido con todos quienes se vieron afectados por el incendio de febrero. Nosotros como Gobierno y como Ministerio dijimos que íbamos a cumplir reparando sus viviendas. Estamos empezando a cosechar los frutos, entregándole a don Roberto la primera casa de las que se siniestraron, con todas las comodidades y estándares actuales", comentó.

La autoridad regional del Minvu también destacó que el diseño fue acondicionado a la vida que tiene Vidal, ya que se ha realizado un proceso participativo con los afectados para conocer sus necesidades. "Esta es una casa adaptada a las familias, en este caso, don Roberto es una persona de la tercera edad que vive solo y se le adaptó una casa a su condición, con una rampa, una terraza para poder conversar y tomar sol, con un dormitorio amplio, baño, cocina y todas las instalaciones", resaltó.

En la misma línea, el director de Serviu O'Higgins, Víctor Cárdenas, se refirió a las sustantivas mejoras que tiene la nueva casa. "Don Roberto está recibiendo por primera vez una casa que cuenta con todos los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, agua caliente, luz, lo que nos tiene muy contentos porque, sin duda, el cambio en su vida es muy significativo respecto a cómo era antes del incendio. Acá hemos podido ver una oportunidad para aplicar todo lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha comprometido en términos de calidad de construcción, eficiencia energética y de pensar las viviendas para quienes las van a habitar", aseguró.

Cárdenas contó que el entregar casas con mejores estándares, así como con servicios básicos que antes del incendio los afectados no tenían, ha sido la norma. "En muchos de los casos, por las características de los sectores, las personas no contaban con agua potable, muchas casas no contaban con luz y eso hoy es una condición mínima para que podamos entregar una vivienda", afirmó./

