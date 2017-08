Chamanteras reciben Pensión de Gracia

La entrega del Decreto Supremo que acredita Pensión de Gracia, se llevó a cabo en la sede de la Organización Social Las Chamanteras de Doñihue, y fue encabezada por el alcalde Boris Acuña,la seremi de Desarrollo Social Claudia Díaz Morales, el intendente Pablo Silva Amaya, el senador, Juan Pablo Letelier, el diputado Ricardo Rincón, los concejales Macarena Fierro, Pabla Ponce, y el jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Manuel Fierro.

Cabe destacar que las Chamanteras de la comuna de Doñihue son reconocidas en nuestro país, el que ha quedado plasmado en acontecimientos históricos, como cuando tejieron una casulla con figuras propias del chamanto para el papa Juan Pablo II, durante su única visita a Chile en el año 1987. O su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), realizado en Santiago el año 2004, en que los chamantos de Doñihue fueron entregados por el ex Presidente Ricardo Lagos, a los jefes de Estados más importante del mundo.

"Fue una gestión que no fue fácil y que tomo tiempo. Cuando ellas me solicitaron ayuda, en una exposición del Registro Social de Hogares, de inmediato iniciamos las gestiones, junto con la Intendencia, para poder hacer esta postulación al Ministerio del interior y Seguridad Publica para que la Presidenta de la República una vez más pudiera reconocer el trabajo de las Chamanteras de la comuna de Doñihue. Fue un proceso largo, pero fundamentalmente exitoso. Hoy no solamente estamos reconociendo el trabajo de artesanas de lujo que tiene esta comuna, sino además poniéndonos en un escenario en que la vejez tiene que vivir con dignidad, y este aporte económico les va a dar la tranquilidad", destacó la seremi de Desarrollo Social, Claudia Díaz Morales./

